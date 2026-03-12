Karen Manrique llegó a Bogotá tras ser trasladada de Arauca: será llevada al búnker de la Fiscalía

La congresista Karen Manrique ya llegó trasladada vía aérea por uniformados de la Policía, desde Arauca a las instalaciones de la DIJIN en Bogotá. En este momento se están haciendo los trámites correspondientes, luego de que la funcionaria reelegida para el Congreso de la República fue capturada en Tame, Arauca, por orden de la Corte Suprema de Justicia.

En las próximas horas, será llevada entonces al búnker de la Fiscalía, donde permanecerá hasta que se adelanten los procedimientos judiciales y se defina si se va a un centro de reclusión carcelario o a una guarnición militar.

Horas antes de esto, la defensa de la congresista le solicitó al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), coronel Daniel Gutiérrez, que garantice las condiciones de seguridad en el lugar de reclusión donde permanecerá su cliente, esto por las amenazas de muerte que ha recibido.