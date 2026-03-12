Capturas por caso UNGRD: congresista había propuesto a Wadith Manzur ser presidente de Colombia

La orden de medida de aseguramiento contra los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique por el presunto desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) desató un amplio debate político sobre responsabilidades, presunción de inocencia y efectos en el Congreso.

El Partido Conservador respalda aplicación de la silla vacía

El representante conservador Juan Daniel Peñuela calificó como “de la mayor gravedad” los hechos conocidos tras la decisión judicial, aunque insistió en que el país debe respetar los principios garantistas del sistema legal.

“Sin duda lo que ha pasado ayer es de la mayor gravedad (...) hoy desde luego aplica la silla vacía”, dijo Peñuela.

El congresista sostuvo que, en estos casos, debe aplicarse la figura de la silla vacía y que las curules de los legisladores cobijados con medida de aseguramiento no pueden ser reemplazadas por las colectividades políticas.

Centro Democrático habla de daño institucional

Por su parte, el representante Christian Garcés afirmó que las capturas reflejan una afectación directa a la independencia del Congreso y a la confianza ciudadana en las instituciones.

“Aquí se ha vulnerado el Congreso de la República en las relaciones corruptas entre el Gobierno y los congresistas”, mencionó Garcés.

El dirigente señaló que la situación es especialmente preocupante al tratarse de integrantes de las comisiones económicas, encargadas de tramitar decisiones clave como el presupuesto, los impuestos y el Plan Nacional de Desarrollo.

Senador de ADA elogió a Manzur y dijo que le sugirió aspirar a la presidencia

El senador del partido ADA, Paulino Riascos, recordó que en debates pasados destacó el perfil político y técnico de Wadith Manzur, especialmente durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo.

“Yo incluso me acerqué en un momento y le dije: ‘Wadith, venga, ¿usted no ha pensado en la posibilidad de ser presidente de Colombia?’”, relató.

Riascos aseguró que en ese entonces valoró su capacidad de argumentación y el manejo de cifras en los debates económicos. Sin embargo, frente a la situación actual, insistió en que corresponde respetar las decisiones judiciales y esperar el curso del proceso.