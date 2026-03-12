¿Quién ocupará las curules de Wadith Manzur y Karen Manrique? Esto se sabe, tras orden de captura. Créditos: X @wmanzur y @KarenManriqueO

Una de las sorpresas de la jornada electoral legislativa del pasado domingo 8 de marzo se dio también en los estrados judiciales, puesto que a dos congresistas reelegidos se les dictó medida de aseguramiento por la Corte Suprema de Justicia.

Le podría interesar: “Debe aplicarse la silla vacía”: Juan Cepero, veedor del Partido Conservador por caso Wadith Manzur

Se trata del senador por el partido Conservador Wadith Manzur y la representante a la Cámara de Arauca, Karen Manrique, reelegida en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) por la Asociación de Víctimas Intercultural Regional.

Manzur fue la segunda votación más alta de su partido con 134.914 votos, mientras que Manrique se quedó con la representación de las víctimas en su departamento al lograr 5.640 votos, superando ambos el registro en las anteriores elecciones.

¿De qué se les acusa a Wadith Manzur y Karen Manrique?

La Corte Suprema acusó a cinco congresistas y a un excongresista por actos relacionados con el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo, UNGRD.

Como parte de esta decisión, el alto tribunal dictó medida de aseguramiento contra Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte.

Los congresistas, mencionados el exdirector de la UNGRD Olmedo López, hicieron parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, desde la cual habrían recibido ofrecimientos para favorecer los programas del Gobierno, configurándose así el delito de cohecho impropio del cual se les acusa.

Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, los otros acusados, asumirán el proceso en libertad.

¿Qué pasará con las curules de Wadith Manzur y Karen Manrique?

Tras el anuncio de la Corte Suprema, Manzur y Manrique decidieron presentarse, cada uno, ante las autoridades. Con el comienzo del trámite judicial, son muchas las dudas que quedan, tanto para el periodo actual como para la próxima legislatura para la cual quedaron reelegidos.

Lea también: Capturas por caso UNGRD: congresista había propuesto a Wadith Manzur ser presidente de Colombia

De acuerdo con el análisis de diferentes sectores políticos, incluyendo el mismo partido Conservador de Manzur, la tesis que más fuerza toma en cuanto al futuro de los congresistas estaría en la figura de la “silla vacía”.

Esto implica que sus curules no serían ocupadas, restándole una posición en el Senado al partido Conservador y a las víctimas de Arauca en la Cámara de Representantes.

¿Cómo funciona la “silla vacía” para los congresistas en Colombia?

La Constitución Política en su artículo 134 define la “silla vacía” de la siguiente manera: “En ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública (...)”.

En ese sentido, aunque los congresistas no hayan sido condenados y mantengan su derecho a la presunción de inocencia a la espera de una sentencia, el mecanismo se activa de inmediato, impidiendo el reemplazo.

Adicionalmente, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció que notificará al Congreso de las acusaciones con la intención de que los acusados sean suspendidos de sus cargos.

La senadora Angélica Lozano ha sido una de las congresistas que se han pronunciado ante la captura de Manzur y Manrique. En un mensaje de X (antes Twitter), Lozano aseguró que la decisión implica claramente la aplicación de la “silla vacía” y citó como ejemplo lo ocurrido con el exsenador liberal Mario Castaño.

Sin embargo, en el caso de Castaño, condenado a 15 años de cárcel por peculado por apropiación a un mes de terminar la legislatura, la “silla vacía” en ese caso aplicó únicamente para el periodo en curso.

Al respecto, el abogado Francisco Bernate sostiene la tesis de que, al no ser posible la posesión de los congresistas actualmente, la “silla vacía” aplicaría únicamente para el periodo actual y en el siguiente podrían ser reemplazados por el siguiente en la lista.

Algo similar ocurrió con Aída Merlano, cuya curul fue ocupada por Soledad Tamayo, pero fue luego anulado el reemplazo por el Consejo de Estado.

En ese sentido, la determinación final dependerá del avance de las investigaciones y de la eventual decisión de la Corte Suprema antes de la apertura del próximo Congreso.