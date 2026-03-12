“Demostraremos que hay contradicciones de los testigos”: abogado de Karen Manrique sobre caso UNGRD
Andrés Garzón, abogado de Karen Manrique, conversó con 6AM W acerca del proceso judicial que enfrenta su cliente por el escándalo de corrupción en la UNGRD.
Noticia en desarrollo...
