Congresista Karen Manrique se presentó ante la Policía en Arauca tras caso de corrupción de la UNGRD

La congresista Karen Astrith Manrique Olarte se presentó en las últimas horas en la estación de Policía de Tame, Arauca, luego de que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenara una medida de aseguramiento en centro carcelario en su contra dentro de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Sin embargo, fuentes confirman a Caracol Radio que, pese a que la congresista Karen Manrique se presentó ante la Policía en Arauca, todavía no hay una orden de captura en su contra, pese a lo anunciado por la Corte Suprema de Justicia.

La decisión fue adoptada en sesión extraordinaria por el alto tribunal, que además llamó a juicio a seis congresistas por el presunto delito de cohecho impropio, relacionado con la presunta aceptación de dádivas a cambio de comprometer su función como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Según la investigación, los hechos se remontan al segundo semestre de 2023, cuando los legisladores habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.

De acuerdo con el material probatorio recopilado por la Corte, en reuniones documentadas se habrían definido beneficios para los congresistas mediante el impulso de contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar.

