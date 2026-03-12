El exalcalde de Cali, Maurice Armitage, declinó de su aspiración a la Presidencia de la República y agradeció a quienes apoyaron este proyecto político.

En una carta publicada en sus redes sociales, Armitage aseguró que “se necesita depurar el número de candidatos que competirá por la Presidencia para no fragmentar más la votación”.

Además, el exalcalde manifestó que “no hay nada a lo que le haya dedicado más tiempo que a mi candidatura presidencial

“Conformé un equipo competente con el que sacamos adelante nuestro plan de gobierno, diseñamos la publicidad de la campaña, separamos vallas, grabamos el video de lanzamiento y realizamos los trámites necesarios para la inscripción en la Registraduría”, aseguró.

En ese sentido, Armitage indicó que “todas las postulaciones son legítimas y demuestran que tenemos una democracia sana”, pero reconoció que las fuerzas políticas “ya están razonablemente alineadas para asumir una recta final en la que yo no soy político, ni tengo una fuerza política detrás”.

“Estoy convencido de que puedo seguir aportándole más a la sociedad como empresario. He dedicado gran parte de mi vida a valorar al ser humano y a distribuir el ingreso para consolidar empresas productivas y sostenibles. Ese es mi legado, y seguiré practicándolo y promoviéndolo”.

Cabe recordar que el exalcalde Armitage había decidido irse solo a la primera vuelta, ratificando que no iría a ninguna consulta interpartidista de las que se llevaron a cabo el pasado 8 de marzo, en particular la de centro.

Esto, pese a que Claudia López intentó convencerlo, pero no logró que le diera el sí para entrar a ese tarjetón.

