Con más de 10.000 participantes se correrá la décima edición de la Maratón de Barranquilla

La décima edición de la Maratón de Barranquilla, programada para el próximo domingo 15 de marzo, reunirá a más de 10.000 corredores, donde más del 50% de los participantes son de otros sitios del país e incluso del mundo.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La competencia tendrá cuatro distancias diferentes, la categoría reina de 42 kilómetros, además de la media maratón 21K, junto a los 10K y 5K, donde se repartirán 135 millones de pesos en premios. Los recorridos iniciarán en el Gran Malecón y por primera vez incluirá el trazado de la playa de Puerto Mocho y el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín.

Más información Policía Ambiental indaga causas de la muerte de cigüeña jaribú vista días antes en Barranquilla

Con la certificación World Athletics y AIMS la prueba proyecta un impacto económico para la capital del Atlántico superior a 24.000 millones de pesos y apunta a consolidar la visibilidad turística y deportiva de la ciudad.

Impacto deportivo y económico

Según la organización, el 55% de los participantes inscritos provienen de otras ciudades del país, el 40% son atletas de la ciudad y del departamento y un 5% corresponden a participantes internacionales, provenientes de Estados Unidos, Francia, Canadá, Brasil, México, Argentina, entre otros.

Además de lo deportivo, el evento representa un impulso económico en sectores como la hotelería, gastronomía, transporte y todos los servicios asociados al turismo deportivo. En 2025 se generó un impacto cercano a los 24.000 millones de pesos, se espera superar ese registro.

“A nosotros nos ayudó mucho el tema de ciudad. Precisamente a medida que la ciudad fue creciendo nosotros nuestros eventos los fuimos moldeando para convertirlo en una ventana de la ciudad. Y así funcionó, hoy en día es un proyecto económico sostenible. Es un proyecto que le deja a la ciudad alrededor de 25 mil millones de pesos.”, manifestó Edgardo Pantoja, director logístico de la carrera.

Como antesala de la carrera, este viernes 13 y sábado 14 de marzo, los corredores pueden participar en el Caribe Sport Fest en el Salón Jumbo del Country Club, donde se llevará a cabo la entrega de kits y una feria con más de 80 expositores vinculados al deporte. El horario será de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

La jornada deportiva iniciará en la madrugada del domingo 15 de marzo con salida y meta en el Gran Malecón del Río. La prueba de 42K inicia a las 4:15 a.m., seguida por la media maratón de 21K a las 5:15 a.m., a las 5:30 a.m. 10K y por último partirán el de 5K a las 5:45 a.m.

Recorrido que muestra Barranquilla al mundo

La ruta pasa por sectores emblemáticos como Barrio Abajo y el barrio el Prado en el recorrido de 10 kilómetros, además de incorporar por primera vez la Ciénaga de Mallorquín y Puerto Mocho para el recorrido de 42K, por las playas también pasará la media maratón.

La ruta por tramos costeros y puntos de interés cultural y urbano, busca ser una vitrina turística para todos los visitantes. El diseño del trazado busca equilibrar la experiencia deportiva con el paisajismo que ofrece Barranquilla y la conservación ambiental que ofrecen los nuevos espacios.

Lea también: Bobby Cruz graba junto a Fausto Chatella homenaje a Barranquilla

Otro detalle especial es el diseño de la medalla para los participantes, inspirada en la Luna del Río, el nuevo atractivo turístico del Malecón, además en forma de estrella evocando la luz de Curramba y sus hijos para el resto del mundo.