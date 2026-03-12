Bobby Cruz graba junto a Fausto Chatella homenaje a Barranquilla

El cantante barranquillero Fausto Chatella prepara un emotivo homenaje musical a la ciudad de Barranquilla con la grabación del tema “Obsesión”, en el que participa el reconocido salsero puertorriqueño Bobby Cruz. La canción hará parte de su primer álbum titulado “Chatela Vallenatos Tropilatinos”.

En diálogo con Caracol Radio, Chatella relató que la experiencia de grabar con el legendario artista fue profundamente significativa. “Viví un momento inolvidable al tener a mi lado al maestro Bobby Cruz, emocionado cantándole a Barranquilla. Es un homenaje que el maestro quería rendirle a la ciudad por el cariño que siempre le ha tenido”, expresó el cantante.

El tema “Obsesión”, compuesto por Sergio Amarís, hace parte del primer trabajo discográfico que adelanta Chatella, un álbum que incluirá siete canciones y contará con la participación de destacados músicos de la escena tropical y latina. Entre ellos figuran el maestro Aníbal Velásquez, el violinista cubano Alfredo de la Fé y el artista conocido como Pachalo, entre otros invitados especiales.

La canción será lanzada en plataformas digitales durante el mes de abril, coincidiendo con la celebración del aniversario de Barranquilla, lo que refuerza el carácter de tributo a la ciudad.

En videos conocidos por Caracol Radio, el maestro Bobby Cruz, de 88 años, se muestra visiblemente emocionado durante la grabación del tema, destacando la alegría de poder participar en una canción dedicada a la capital del Atlántico.

Trayectoria de Chatella

Fausto Chatella es uno de los artistas más representativos del Carnaval barranquillero. Ha ganado ocho Congos de Oro en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla, convirtiéndose en el único artista que ha obtenido este reconocimiento en todas las categorías del certamen.

El cantante también es abanderado del concepto tropilatino, una propuesta musical que fusiona salsa, música tropical y pop latino. Gracias a su trayectoria, se ha consolidado como una de las figuras más queridas del carnaval, participando además en varias canciones oficiales interpretadas por reinas del Carnaval de Barranquilla.