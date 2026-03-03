Barranquilla alista la transformación del Tajamar y Bocas de Ceniza

La Alcaldía de Barranquilla anunció el inicio de un nuevo proyecto para recuperar el Tajamar y el sector de Bocas de Ceniza, una de las zonas más emblemáticas de la ciudad en la desembocadura del río Magdalena.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El anuncio lo hizo el alcalde Alejandro Char a través de su cuenta en X, donde aseguró que la intervención busca consolidar el sector como un nuevo atractivo turístico y ambiental.

La iniciativa contempla convertir el tramo comprendido entre el Tajamar y Bocas de Ceniza en un corredor carreteable y accesible para peatones, ciclistas y vehículos eléctricos, similar al que conecta Las Flores con Puerto Mocho.

Según explicó el mandatario durante un recorrido por la zona, la meta es facilitar el acceso para residentes, pescadores y visitantes, y potenciar el disfrute del paisaje sobre el río Magdalena.

Mejoras en la vía del Tajamar Occidental

Como parte de la intervención, la Administración distrital avanza en obras de transitabilidad en el Tajamar Occidental, donde ya se han intervenido 1,5 kilómetros con trabajos de mejoramiento y conformación de la vía.

Lea también: Los polémicos candidatos al Congreso por el Atlántico

Las labores actuales incluyen adecuación y nivelación del terreno, con el propósito de garantizar mayor seguridad y movilidad para quienes viven y trabajan en el sector. La zona es habitada por familias que históricamente han desarrollado actividades de pesca y turismo informal, y que, según la Alcaldía, serán beneficiarias directas del proyecto.

Apuesta por el turismo y la economía local

La recuperación del Tajamar y Bocas de Ceniza se suma a otras intervenciones recientes como el Gran Malecón del Río, la rehabilitación de la ciénaga de Mallorquín y la recuperación de las playas de Puerto Mocho.

Más información Concejo de Barranquilla pide garantías de seguridad para elecciones

“Recuperamos la ciénaga de Mallorquín y la convertimos en un Ecoparque lleno de vida, le dimos la cara al río Magdalena con el Gran Malecón, recuperamos las playas de Puerto Mocho para que fueran orgullo de todos, y ahora es el turno del Tajamar hasta Bocas de Ceniza”, dijo el alcalde Char en su cuenta de X.

De acuerdo con la Alcaldía, la nueva obra busca dinamizar el turismo, generar empleo y reforzar la imagen de Barranquilla como destino nacional e internacional, al tiempo que rescata un espacio considerado clave en la historia y el desarrollo portuario de la ciudad.

El cronograma oficial de ejecución y la inversión destinada al proyecto serán dados a conocer en los próximos días.