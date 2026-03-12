Comienza en Bucaramanga el Festival de la ‘Cuca’ en su segunda edición

Bucaramanga

Bucaramanga es escenario de la segunda edición del Festival de la galleta ‘Cuca’, una iniciativa cultural y gastronómica que busca rescatar una tradición representativa de Santander. El lanzamiento oficial del evento se realizó este miércoles 11 de marzo y las actividades se extenderán durante hasta el gran festival programado para el 27 de marzo.

La directora del festival, Angélica Rueda, explicó que esta versión tiene un significado especial debido al respaldo institucional que recibió el proyecto. “Este año es muy especial porque contamos con el acompañamiento del Ministerio de Cultura; nos ganamos una convocatoria muy importante a nivel nacional y obtuvimos los 100 puntos”, señaló.

Según Rueda, el objetivo del evento es promover el patrimonio gastronómico regional y rendir homenaje a los trapiches santandereanos y al campesinado, teniendo en cuenta que la panela es el ingrediente principal de la tradicional galleta cuca.

Las actividades del festival comenzaron con su lanzamiento oficial y un conversatorio sobre la historia y el patrimonio de esta preparación tradicional en la Casa del Libro Total. Además, durante los próximos días se realizarán talleres gastronómicos y encuentros académicos abiertos a la comunidad con inscripción previa.

Conversatorio - taller con la sabedora santandereana Martha Ramírez Mecon

Será una conferencia práctica gratuita, donde Martha Ramírez compartirá sus conocimientos sobre las tradiciones culinarias del departamento con estudiantes y asistentes, el lunes 16 de marzo en el auditorio de la Universitaria del Chicamocha a las 9:00 a.m. Inscripción previa a través de los canales oficiales de la institución educativa.

Evento central: día del festival

El evento principal y de cierre del festival, se realizará el 27 de marzo en la cancha del barrio Conucos, con entrada gratuita. Durante la jornada habrá actividades académicas en la mañana y una programación cultural y gastronómica en la tarde, con participación de emprendedores locales y presentaciones artísticas.

Desde la Universitaria de Chicamocha, institución que apoya la organización del festival, destacaron que la iniciativa busca fortalecer la identidad gastronómica de la región. El secretario general de la institución, Rafael Lamo, explicó que el propósito es recuperar tradiciones que han perdido protagonismo entre las nuevas generaciones.

“La intención del Festival de la Galleta Cuca es rescatar el patrimonio gastronómico de nuestra región. Muchos jóvenes consumen galletas industriales y olvidan esta tradición que fue un alimento energético para nuestros campesinos y para nuestros abuelos”, afirmó.

El festival también incluirá talleres de elaboración de galleta cuca para niños y jóvenes en las categorías Baby Chef y Junior Chef, así como una exposición fotográfica sobre el proceso de preparación de este producto típico.

Los organizadores esperan que esta segunda edición supere el impacto del año pasado, cuando el evento llamó la atención a nivel nacional por la elaboración de la cuca más grande de Colombia, y que continúe consolidándose como un espacio para exaltar la cultura, la gastronomía y la tradición santandereana,