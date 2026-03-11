Inician cierres viales por obra del tercel carril en Floridablanca: la intervención dura un año

Bucaramanga

La Alcaldía de Floridablanca anunció este miércoles 11 de marzo el inicio de la construcción del tercer carril, obra que implicará cambios en la movilidad del área metropolitana de Bucaramanga. La intervención se desarrollará entre el estadio Álvaro Gómez Hurtado y el sector de Papi Quiero Piña, en un tramo considerado crítico por el alto flujo vehicular que se registra diariamente.

De acuerdo con la administración municipal, el proyecto generará afectaciones temporales en la transitabilidad durante doce meses, aunque la expectativa es que pueda ser entregado antes del tiempo inicialmente previsto.

“El mensaje es que nos tengan paciencia estos 12 meses que sin duda no van a ser 12; esperamos poderlo entregar en el mes de diciembre”, señaló Jahir Castellanos, director de Tránsito de Floridablanca durante socialización del proyecto.

¿Cómo será el plan del manejo del tráfico durante la obra?

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca explicaron que el plan de manejo de tráfico fue presentado por el contratista y posteriormente avalado por la entidad. Además, detallaron que las intervenciones se desarrollarán por fases, cada una con ajustes específicos en la movilidad.

Primera fase

Se extenderá de manera temporal hasta finales de marzo, se realizará el cierre de la vía en el sentido hacia Piedecuesta, lo que obligará a los conductores a utilizar rutas alternas.

“Las personas que quieran regresar hacia Piedecuesta tendrán que ir hasta el retorno de Papi Quiero Piña”, explicaron desde la autoridad de tránsito.

Las autoridades también indicaron que en las siguientes etapas del proyecto se socializarán nuevos planes de manejo de tráfico con la comunidad. Para ello se conformó un comité integrado por el contratista, la interventoría, supervisores del proyecto y la Dirección de Tránsito.

Anunciaron que durante el desarrollo de las obras se reducirá el límite de velocidad en el sector

“La velocidad va a quedar reducida a 30 kilómetros por hora, entonces por favor transitemos con precaución y respetemos este límite para evitar accidentes durante la ejecución de la obra”, señalaron.

Las autoridades reiteraron que la información sobre nuevos cierres o cambios en la movilidad se dará a conocer de manera anticipada para que los ciudadanos puedan planear sus desplazamientos.

Presupuesto y cifras de movilidad:

El proyecto tiene un valor de $13.500 millones de pesos y será financiado en su totalidad por el municipio.

“El 100% de la financiación es del municipio gracias al pago de los impuestos de los florideños”, afirmó el mandatario, quien recordó que aunque se trata de una vía nacional, el Invías no aportará recursos para esta obra.

Según las cifras entregadas, por la vía Piedecuesta–Floridablanca circulan alrededor de 43.000 vehículos al día, mientras que en horas pico, entre las 6:00 y 8:00 de la mañana, transitan cerca de 12.500 vehículos.