Fenalco asesorará a empresas familiares para evitar conflictos al pasar el negocio a los hijos

Fenalco Santander anunció una iniciativa para acompañar a las empresas familiares del departamento en temas como la rentabilidad de los negocios y el momento en que la empresa pasa del fundador a las nuevas generaciones.

La estrategia surge de un acuerdo con la firma internacional de consultoría Vangelis Happiness Partners, que trabajará con empresarios de la región para fortalecer sus compañías.

La idea es ayudar a los empresarios a mejorar la rentabilidad de sus negocios y organizar mejor el proceso cuando la empresa pasa a los hijos o herederos, una situación que muchas veces genera conflictos dentro de las empresas familiares.

Desde Fenalco señalan que este tema es clave, ya que gran parte de las empresas en Santander son familiares y muchas no tienen claro cómo hacer ese proceso de transición.

Alejandro Almeyda, director ejecutivo de Fenalco Santander, explicó que el objetivo es acompañar a los empresarios para que esas transiciones se hagan de forma ordenada y las empresas puedan seguir creciendo y mantenerse en el tiempo.

El encuentro donde se presentará esta iniciativa se realizará hoy, miércoles 11 de marzo, las 4 p.m. en el Hotel Holiday Inn de Bucaramanga y contará también con un espacio de networking entre empresarios.

La participación no tiene costo y está abierta a empresarios interesados en fortalecer sus negocios familiares.