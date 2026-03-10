En Bucaramanga reactivan subsidio de transporte para poblaciones vulnerables. ¿Cómo acceder?

Bucaramanga

El Sistema Integrado de Transporte Masivo Metropolitano (SITME) anunció la reactivación del subsidio de transporte dirigido a poblaciones vulnerables en Bucaramanga, con el fin de facilitar el acceso al sistema de movilidad a miles de usuarios.

De acuerdo con la entidad, el beneficio consiste en un descuento del 50% en la tarifa del sistema y está dirigido a ciudadanos de los estratos 1, 2 y 3 del municipio.

El subsidio aplicará de lunes a viernes y permitirá a cada beneficiario utilizar hasta dos pasajes diarios, los cuales serán descontados mediante una tarjeta inteligente exclusiva para el programa o cargados a la cuenta del usuario en la plataforma de pagos del sistema.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Entre los beneficiarios se encuentran:

Estudiantes de colegios públicos y privados, instituciones técnicas, tecnológicas y universidades,.

Adultos mayores de 62 años.

Personas con discapacidad certificada.

Ciudadanos vinculados a procesos de formación deportiva, artística o cultural.

Los interesados podrán verificar los requisitos e iniciar el proceso de inscripción a través del portal oficial de la Alcaldía de Bucaramanga o recibir orientación presencial en las oficinas de Metrolínea ubicadas en la estación Provenza occidental.

