En Bucaramanga reactivan subsidio de transporte para poblaciones vulnerables. ¿Cómo acceder?
Beneficio otorga 50% de descuento en pasajes para un grupo poblacional de Bucaramanga. Conozca aquí todos los detalles.
Bucaramanga
El Sistema Integrado de Transporte Masivo Metropolitano (SITME) anunció la reactivación del subsidio de transporte dirigido a poblaciones vulnerables en Bucaramanga, con el fin de facilitar el acceso al sistema de movilidad a miles de usuarios.
De acuerdo con la entidad, el beneficio consiste en un descuento del 50% en la tarifa del sistema y está dirigido a ciudadanos de los estratos 1, 2 y 3 del municipio.
Lea también: Transpiedecuesta alista nueva flota de buses para el Sitme
El subsidio aplicará de lunes a viernes y permitirá a cada beneficiario utilizar hasta dos pasajes diarios, los cuales serán descontados mediante una tarjeta inteligente exclusiva para el programa o cargados a la cuenta del usuario en la plataforma de pagos del sistema.
¿Quiénes son los beneficiarios?
Entre los beneficiarios se encuentran:
- Estudiantes de colegios públicos y privados, instituciones técnicas, tecnológicas y universidades,.
- Adultos mayores de 62 años.
- Personas con discapacidad certificada.
- Ciudadanos vinculados a procesos de formación deportiva, artística o cultural.
Los interesados podrán verificar los requisitos e iniciar el proceso de inscripción a través del portal oficial de la Alcaldía de Bucaramanga o recibir orientación presencial en las oficinas de Metrolínea ubicadas en la estación Provenza occidental.
Podría interesarle: VIDEO | Así fue la captura de los conocidos como ‘deshuesadores’ de motos en BucaramangaSegún el SITME, este programa busca reducir las barreras económicas para el uso del transporte público y contribuir a una movilidad más incluyente en la ciudad.