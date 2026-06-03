Los dotores de la carranga llegan para celebrar el día del campesino en Floridablanca, Santander. Foto: Suministrada. ( Foto: cortesía )

Bucaramanga

Este jueves 4 de junio será la celebración del día del campesino en Floridablanca y aunque la conmemoración inicia con la bendición de las cosechas en el marco del Corpus Christi, después se tendrá el lanzamiento de la edición 29 del Festival de Música Campesina y la jornada finalizará con la presentación de los ‘Dotores de la carranga’.

“Por petición de los amigos campesinos de las comunidades del sector rural de las veredas de Floridablanca, una vez más tendremos a las 6 de la tarde en Tarima a los doctores de la carranga. La entrada es completamente libre, es gratis, así que no hay excusas para no asistir, los esperamos”, indicó el alcalde José Fernando Sánchez.

Para esta jornada se reconocerá el aporte que tienen las comunidades campesinas en el desarrollo del municipio, además de promover que se preserven las tradiciones culturales y que se puedan fortalecer este tipo de encuentros de las familias.

“En esta oportunidad nos acompañan 22 productores provenientes de los tres corregimientos, las ocho veredas y los 12 sectores de nuestro municipio. La invitación es a venir, comprar y apoyar a nuestros productores locales”, indicó Juan Ángel Triana Hernández, director de la Dirección Técnica de Asistencia Rural.

Las actividades se estarán realizando en el parque principal del municipio de Floridablanca y se espera la asistencia masiva de la ciudadanía.