Millonario robo en exclusivo condominio de Cerritos; delincuentes se hicieron pasar por Policías

Pereira

Un robo se registró en un exclusivo condominio del sector de Cerritos, en Pereira, donde delincuentes que se hicieron pasar por funcionarios judiciales lograron ingresar a una vivienda y llevarse un botín cercano a los 800 millones de pesos.

El hecho ocurrió en el condominio Malabar. Según las primeras versiones, varios hombres llegaron al lugar en una camioneta con placas falsas y aseguraron que debían realizar un supuesto allanamiento.

Los sujetos presentaron un documento que aparentaba ser una orden judicial, lo que les permitió superar los controles de seguridad del conjunto residencial e ingresar sin levantar sospechas.

Una vez dentro de la vivienda, los falsos funcionarios sustrajeron joyas de alto valor, teléfonos celulares y un arma de fuego tipo pistola. Tras concretar el hurto, huyeron rápidamente del lugar y para escapar rompieron la talanquera del condominio, saliendo a gran velocidad.

Tras conocerse el caso, la Policía Metropolitana desplegó un operativo en varios corredores viales de la región. Las primeras pistas indican que el vehículo utilizado por los delincuentes habría tomado rutas hacia La Virginia y Cartago, por lo que se reforzaron los controles en las vías que conectan a Risaralda con el norte del Valle del Cauca.

Mientras tanto, la investigación también busca establecer cómo los delincuentes lograron burlar los estrictos controles de seguridad del condominio y si contaban con información previa sobre la vivienda que fue blanco del robo. Las autoridades analizan cámaras de seguridad y otros videos que podrían ayudar a reconstruir el plan criminal.