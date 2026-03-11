Pimentel responde por acusación a presunto fraude electoral en el Valle del Cauca

La disputa por la curul número 13 al Senado por el Valle del Cauca entre John Freddy Pimentel, del Partido de la U, y Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, ha estado en el centro de la discusión política en los últimos días, luego de que Arizabaleta denunciara presuntas irregularidades en el conteo de votos de los comicios realizados el pasado domingo 8 de marzo.

Según Arizabaleta, existiría un presunto fraude electoral en el que estaría relacionado el ex alcalde de Jamundí. El aspirante del Centro Democrático pidió encender las alarmas en el país y poner especial atención a lo que ocurre en el Valle del Cauca.

Además, solicitó a la Procuraduría General de la Nación que se adelanten las investigaciones correspondientes frente a estas denuncias.

Ante las acusaciones, respondió el candidato Pimentel, quien aseguró que existen suficientes garantías para la veracidad del conteo de votos, debido a la presencia de veedurías de todos los partidos, testigos electorales y delegados durante el proceso.

“No entiendo esas imprecisiones sin fundamento y sin alguna prueba que permita establecer algún hecho de corrupción en el buen desarrollo del escrutinio que apenas está arrancando, y que está generando otro partido”, dijo Pimentel, refiriéndose a las acusaciones de Jaime Arizabaleta.

El candidato agregó que confía en la democracia, es respetuoso de la institucionalidad y que acatará cualquier decisión que se adopte durante el proceso de escrutinio.

“Lo único que quiero advertirle al joven Arizabaleta, es que yo entiendo que la preocupación que él tiene por los 25 mil vallecaucanos que votaron por él, es la misma preocupación que tienen los más de 50 mil que votaron por mí, pero tenemos que hacerle un llamado a la cordura a confiar en las en la institucionalidad, ya que, si se tiene alguna prueba, pues que la denuncie y no generar cortinas de humo calumniando a todos los que están participando en los escrutinios”, enfatizó Pimentel.

La discusión entre ambos candidatos se centra, principalmente en los votos de partido, un aspecto que se definirá una vez concluya los escrutinios.

Entre tanto, el Centro Democrático emitió un comunicado en el que alertó sobre graves riesgos en el proceso de escrutinio en Buenaventura, Jamundí y Cali, y solicitó la intervención de la Procuraduría frente a alertas y reportes directos de testigos electorales que han denunciado presuntas irregularidades durante el conteo de votos.

El llamado se hace no solo a la Procuraduría General de la Nación, sino también a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral, para que dispongan delegados para que hagan presencia durante el proceso de escrutinio en Buenaventura, Cali y Jamundí.

Otra de las solicitudes es que se garantice de manera estricta la cadena de custodia del material electoral y que se respete y facilite la labor de los testigos electorales.