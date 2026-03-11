Ofrecen millonaria recompensa por responsables de minería ilegal en Farallones de Cali
Las autoridades publicaron el cartel de los ocho más buscados por delitos ambientales en esta zona protegida.
Cali
Para hacerle frente a la minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, las autoridades distritales anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita capturar y judicializar a ocho hombres señalados de cometer delitos ambientales en esta zona protegida.
El cartel con los más buscados empezó a circular en corregimientos de la ciudad que tienen jurisdicción en el área del parque, con el objetivo de que las comunidades aporten información que ayude a ubicar a estos sujetos.
Además, las autoridades ofrecen recompensas de hasta $5 millones por información que permita ubicar o incautar insumos utilizados en la minería ilegal, como mercurio, plantas eléctricas, taladros, molederos y explosivos, elementos que generan graves afectaciones ambientales y contaminan las fuentes hídricas que abastecen a la ciudad.
“Estos insumos no solo son utilizados para cometer delitos ambientales, sino que además generan graves afectaciones a la biodiversidad, contaminan las fuentes de agua que abastecen a Cali y ponen en riesgo la vida de las comunidades”, detalló Javier Garcés Mosquera, secretario de Seguridad y Justicia Distrital.
Más información
Estas acciones se suman a los operativos adelantados desde 2024 que permitió el cierre de 11 bocaminas utilizadas para la extracción ilegal de oro. En medio de estas intervenciones también se han realizado capturas y la destrucción de maquinaria empleada en esta actividad ilícita dentro del parque.