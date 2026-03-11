Ofrecen millonaria recompensa por responsables de minería ilegal en Farallones de Cali

El cartel con los más buscados empezó a circular en corregimientos de la ciudad que tienen jurisdicción en el área del parque. Foto: Alcaldía de Cali.

Cali

Para hacerle frente a la minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, las autoridades distritales anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita capturar y judicializar a ocho hombres señalados de cometer delitos ambientales en esta zona protegida.

El cartel con los más buscados empezó a circular en corregimientos de la ciudad que tienen jurisdicción en el área del parque, con el objetivo de que las comunidades aporten información que ayude a ubicar a estos sujetos.

Además, las autoridades ofrecen recompensas de hasta $5 millones por información que permita ubicar o incautar insumos utilizados en la minería ilegal, como mercurio, plantas eléctricas, taladros, molederos y explosivos, elementos que generan graves afectaciones ambientales y contaminan las fuentes hídricas que abastecen a la ciudad.

“Estos insumos no solo son utilizados para cometer delitos ambientales, sino que además generan graves afectaciones a la biodiversidad, contaminan las fuentes de agua que abastecen a Cali y ponen en riesgo la vida de las comunidades”, detalló Javier Garcés Mosquera, secretario de Seguridad y Justicia Distrital.

Estas acciones se suman a los operativos adelantados desde 2024 que permitió el cierre de 11 bocaminas utilizadas para la extracción ilegal de oro. En medio de estas intervenciones también se han realizado capturas y la destrucción de maquinaria empleada en esta actividad ilícita dentro del parque.