“Si fueras tú”: proyecto que busca proteger los niños frente a la violencia de género en Colombia

Detrás de las cifras hay historias que casi nunca se cuentan, niñas que aprenden demasiado pronto a quedarse calladas, niños que crecen creyendo que la violencia es algo normal. Adolescentes que viven situaciones difíciles sin saber siquiera que lo que les pasa tiene un nombre.

En Colombia, un estudio realizado por Profamilia con el apoyo del Gobierno de Canadá reveló un dato que obliga a detenerse: el 58,4 % de los niños, niñas y adolescentes encuestados afirma haber vivido al menos una situación de violencia basada en género durante el último año.

Y no siempre se trata de golpes, muchas veces todo empieza con palabras, con burlas, con presiones o con situaciones que pasan desapercibidas en la casa, en el colegio o incluso entre amigos.

La investigación recogió testimonios y percepciones de más de 8.500 personas en Cali, Medellín, Uribia y Dibulla. Y dejó algo claro: muchos jóvenes aún tienen dificultades para reconocer cuándo están frente a una situación de violencia.

“Somos Visibles”, es un proyecto que busca cambiar la historia para que niñas, niños y adolescentes puedan identificar esas situaciones, hablar de ellas y saber que no están solos

La iniciativa espera llegar a más de 9.500 personas en diferentes regiones del país, a través de espacios de formación, acompañamiento y diálogo que ayuden a prevenir estas violencias antes de que termine marcando la vida de toda una generación.