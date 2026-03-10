Denuncian presunto fraude electoral en la disputa por la curul 13 en el Valle del Cauca

Jaime Arizabaleta ocupa la posición número 13 en la disputa por un escaño en la Cámara de Representantes. Foto: Instagram @jaimearizabaleta

Cali

Jaime Arizabaleta, quien ocuparía la curul 13 de la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, denunció un presunto fraude electoral en medio del proceso de escrutinio que aún se adelanta en el departamento.

El líder del Centro Democrático publicó en sus redes sociales un video en el que se escucha a una mujer denunciar que una comisión le habría restado siete votos a su favor.

La grabación se viralizó en las últimas horas y encendió alertas en su campaña sobre posibles inconsistencias en el conteo.

Actualmente Arizabaleta ocupa la posición número 13 en la disputa por un escaño en la Cámara, con una ventaja de cerca de 5.800 votos frente al exalcalde de Jamundí, Jhon Fredy Pimentel del Partido de la U.

“Las personas que nos están intentando pelear la curul es el que fue alcalde de Jamundí, Pimentel. Este partido, el partido de la U, es el partido todopoderoso en el Valle del Cauca. Hay que prender las alarmas al país para que pongan los ojos en el Valle del Cauca, porque esta curul nos la ganamos con esfuerzo”, detalló.

Arizabaleta hizo un llamado a la ciudadanía para que se mantenga atenta al proceso de escrutinio. También confirmó que ya puso la situación en conocimiento de las autoridades electorales y que trabaja con un equipo jurídico para revisar posibles irregularidades en el conteo de votos.