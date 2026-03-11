Concejo de Cali reiniciará proceso para elegir Contralor Distrital

La decisión del Concejo de Cali anula la terna que se venía evaluando desde el 2025 para la elección del nuevo Contralor Distrital. Foto: Concejo de Cali.

Cali

La controversia alrededor de la elección del Contralor de Cali continúa, luego de que la Mesa Directiva del Concejo decidiera dejar sin efecto el proceso que se adelantaba para su escogencia.

Esto significa que queda anulada la terna que se venía evaluando desde el año pasado para el periodo 2026-2029 y que el proceso deberá reiniciarse con una nueva convocatoria para el cargo.

La decisión fue tomada por la corporación luego de revisar varias observaciones hechas por la Procuraduría, que advirtió posibles fallas en el procedimiento. Entre ellas, que algunas reclamaciones de los aspirantes fueron respondidas directamente por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, institución que había sido contratada solo para apoyar técnicamente el proceso, pero que no tenía competencia para tomar ese tipo de decisiones.

Además, señala el Concejo que en la convocatoria se incluyó un requisito que no está contemplado en la ley para este tipo de procesos, lo que pudo haber limitado la participación de algunos aspirantes.

La decisión generó sorpresa entre los ternados, quienes la calificaron como arbitraria y aseguran que, en su concepto, se desconocen decisiones judiciales que habían respaldado algunas etapas del proceso.

“Esperábamos que en las sesiones del mes de marzo fuéramos citados a entrevista y elección, porque así lo indicó la presidenta del Concejo en respuesta a un derecho de petición que presenté. Sin embargo, el 10 de marzo se expide un acto administrativo indicando que van a dejar sin efectos lo actuado. Entonces, es una total sorpresa frente a esa decisión”, señaló Gustavo Barrientos.

Por su parte, la ternada Ligia Amanda Gallego sugirió que detrás de la determinación podrían existir motivaciones políticas.

“Esto es netamente político y todo el mundo presuntivamente nos lo ha hecho saber; uno también, por su posición, entiende que el manejo ha sido distinto al jurídico”, afirmó.

Entre tanto, Diego López, quien también hacía parte de la terna, indicó que al igual que los demás aspirantes, acudirá a mecanismos legales para defender lo que considera sus derechos dentro del proceso.

“Claro que vamos a acudir a las vías jurídicas. Buscaremos la protección de nuestros derechos, porque consideramos que se ha vulnerado el acceso a cargos públicos y el principio de mérito”, concluyó.

Mientras continúa la discusión jurídica y política alrededor del proceso, el Concejo de Cali deberá abrir una nueva convocatoria, lo que implicará reiniciar las etapas de inscripción, evaluación de aspirantes y posteriormente la conformación de una nueva terna.