Naciones Unidas exige a Irán, y no a Israel y Estados Unidos, detener los ataques en Oriente Medio

El Consejo de Seguridad rechazó una resolución que pedía a Teherán, Washington y Tel Aviv detener todos los ataques y aprobó una en la que exige solo a Irán frenar los bombardeos. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución en contra de “los ataques atroces” de Irán contra Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, que no menciona los bombardeos iniciales de Estados Unidos e Israel que originaron el conflicto.

El documento, presentado por Baréin en nombre del resto de países atacados, contó con el apoyo de 13 de los 15 países que forman el órgano, ningún voto en contra y las abstenciones de China y Rusia.

Antes de la votación, 135 países, entre ellos Estados Unidos e Israel, además de Reino Unido, Francia o España, habían respaldado esta iniciativa, que “exige” a la República Islámica que “ponga fin de inmediato y sin condiciones a toda provocación o amenaza contra los Estados vecinos”.

En este sentido, el Consejo de Seguridad exhorta a Irán a cumplir “plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, en particular con respecto a la protección de los civiles y los bienes de carácter civil en los conflictos armados”.

“Hostilidad iraní”

El texto reitera su compromiso con “la integridad territorial, la soberanía y la independencia política” de los países afectados y condena que se haya “atentado deliberadamente contra bienes de carácter civil” y las bajas que estos han provocado.

Según el embajador de Baréin ante la ONU, Jamal Alrowaiei, esta votación demuestra la “unidad del Consejo de Seguridad”.

“El mensaje es claro: La comunidad internacional se muestra firme en su rechazo a estos ataques injustos y hostiles de Irán”, declaró.

El argumento de Teherán

Teherán empezó a bombardear a los países árabes del Golfo Pérsico y a Jordania, en los que Washington tiene bases militares, como respuesta al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra su país, que ya se ha cobrado la vida de miles de civiles, entre ellos 168 niñas en un colegio del país, además de la de su entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y gran parte de su cúpula militar.

Los bombardeos de Irán contra el resto de países han dejado más de una decena de muertos y de un centenar de heridos.

Irán afirma que atacó bases de Estados Unidos en Kuwait y promete más bombardeos

Conflicto sin base jurídica

El representante de China ante la ONU, Fu Cong, defendió la abstención de su país en la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad contra los ataques de Irán a países del Golfo al considerar que el texto “no es equilibrado”, ya que, dijo, el conflicto lo iniciaron EE.UU. e Israel “sin autorización y en medio de negociaciones”.

“Estados Unidos e Israel actuaron sin autorización y, en medio de negociaciones, lanzaron un ataque (contra Irán), lo que supone una violación de la Carta de la ONU. Este conflicto no tiene legitimidad ni base jurídica”, manifestó.

El representante chino dijo que la prolongación del conflicto “no ofrece beneficio alguno” y que la mejor manera de evitarlo es “que EE.UU. e Israel cesen sus operaciones de inmediato”.

Irán, ¿único responsable?

El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó una resolución, propuesta por Rusia, que insta a “todas las partes” a detener inmediatamente los ataques en Oriente Medio, tras aprobar previamente otro texto, introducido por Baréin, que no menciona los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

El texto contó con el apoyo de 4 de los 15 miembros del órgano, el voto en contra de Estados Unidos (que ejerció su derecho de veto) y Letonia, y 9 abstenciones, entre ellas las de Francia, Reino Unido y Colombia.

La resolución, que no señala a ningún país como agresor, insta a “todas las partes a que cesen inmediatamente sus actividades militares y se abstengan de una mayor escalada en Oriente Medio y más allá”.

Los efectos de la guerra en Irán

La Media Luna Roja y el embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, afirmaron que al menos 1.332 civiles han muerto en ataques en 636 lugares del país desde el inicio de los bombardeos el pasado 28 de febrero.

Persian Gulf region, political map. Also Arabian Gulf, a mediterranean Sea in West Asia, located between Iran and Arabian Peninsula, connected to the Gulf of Oman in the east by the Strait of Hormuz.

La guerra en Oriente Medio ha desarrollado una crisis energética por la escalada significativa del precio del petróleo en los mercados internacionales ante la situación en el estrecho de Ormuz, un enclave energético estratégico controlado por Irán por donde pasa aproximadamente el 20 % del petróleo mundial y gran parte de minerales estratégicos.

El Consejo condena en esta resolución cualquier acción o amenaza de Teherán “que tenga por objeto cerrar, obstaculizar o dificultar de cualquier otra forma la navegación internacional a través del estrecho de Ormuz, o que ponga en peligro la protección marítima en Bab el-Mandeb”.