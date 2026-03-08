Ataques de Israel en Líbano dejan más de medio millón de desplazados en una semana

Ataques israelíes en el sur del Líbano. (Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH) / WAEL HAMZEH ( EFE )

Más de medio millón de personas se registraron como desplazadas ante las autoridades libanesas, que esta semana lanzaron un proceso de inscripción digital para tratar de llevar el recuento de todos los afectados por la campaña de bombardeos israelíes.

“El número de personas desplazadas registradas con la Unidad de Gestión de Riesgo en Desastres en el Grand Serail (Palacio de Gobierno) ha alcanzado más de 517.000 hasta las 19.00 de hoy” (16.00 GMT), informó esa oficina gubernamental, encargada de la coordinación durante la crisis.

Según el último informe de situación publicado por la Unidad, el número de desplazados alojados en los 538 centros educativos habilitados como albergues oficiales se sitúa en algo más de 117.000, por lo que ya se estimaba que la cifra real de personas que han tenido que abandonar sus hogares era mucho más alta.

Civiles afectados

Muchas familias permanecen acampadas en las calles o se refugian en sus vehículos, mientras que otras han huido a casas de familiares, segundas viviendas o pisos de alquiler.

Desde el pasado lunes, Israel mantiene una intensa campaña aérea contra el sur y el este del Líbano, así como los suburbios de la capital, que ha causado casi 400 muertos, entre ellos 83 niños, y más de 1.100 heridos.

Por su parte, el grupo chií libanés Hizbulá continúa lanzando ataques de impacto limitado contra objetivos militares en el norte de Israel.

Guerra en la región

Un soldado de Estados Unidos murió tras haber resultado herido en Arabia Saudí en uno de los primeros ataques de Irán en la guerra, con lo que suman siete fallecidos estadounidenses, informó el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

Lea también: Guerra en Irán: primera semana de ataques deja más de 1.300 muertos en Irán

El organismo, con sede en Florida, reveló en un comunicado que el militar murió la noche del sábado “por heridas recibidas durante los ataques iniciales del régimen iraní a lo largo de Oriente Medio” después de haber quedado “seriamente herido” en un ataque a tropas estadounidenses en Arabia Saudí el 1 de marzo.

“Este es el séptimo miembro en servicio activo que ha muerto en acción durante la Operación Furia Épica. Grandes operaciones de combate continúan”, indicó el CENTCOM.

La identidad del “militar fallecido” no se revelará en un plazo de 24 horas, a la espera de que los familiares identifiquen al fallecido.

Bajas estadounidenses

El deceso se revela apenas unos días después de la llegada a Estados Unidos de los cuerpos de seis soldados fallecidos en Kuwait por el ataque con un dron de Irán, por lo que el presidente de EE. UU., Donald Trump, encabezó la ceremonia del traslado digno de los cuerpos y prometió “mantener al mínimo” las muertes estadounidenses.

Le interesa: Trump califica de “pequeño fallo” el alza de la gasolina tras conflicto con Irán

“Son grandiosos héroes de nuestro país y vamos a mantenerlo de esa manera. Cuando se trata de guerra, siempre hay esas (bajas), vamos a mantenerlo al mínimo”, indicó el presidente en Miami antes del homenaje.

Trump también aseguró el sábado que solo enviaría tropas estadounidenses sobre el terreno por “una muy buena razón”, aunque el medio Axios reportó que Estados Unidos e Israel analizan enviar tropas especiales a Irán para confiscar sus reservas de uranio enriquecido.