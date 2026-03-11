“Ninguno de los 3 parece tener intención de parar”: académico por guerra Israel y EE.UU. contra Irán

En los micrófonos de 6AMW, con Julio Sánchez Cristo, habló Luciano Zaccara, profesor asociado de Investigación en Política del Golfo en la Universidad de Qatar, quien analizó si la guerra que hay entre Israel y Estados Unidos contra Irán tendrá final prontamente.

Para el académico, por lo menos en un futuro cercano, el conflicto entre estos tres países no terminará.

“Lo que pasa es que hay tres actores que están involucrados en un conflicto ahora. Cada uno tiene sus propias necesidades de sus propios intereses, pero también tienen sus propias justificaciones. Y los tres, en cierta medida, tienen justificaciones religiosas de por qué seguir adelante. Lo que acaba de decir el ministro israelí, lo mismo lo dice el secretario de Guerra estadounidense, y lo mismo dice el líder espiritual iraní. ‘Vamos a seguir porque esta guerra es una guerra correcta, una guerra justa, y es una guerra en la que Dios está a nuestra parte ’”, dijo.

Por lo tanto, según afirmó el experto, “es muy difícil pensar que alguno de los tres tenga intenciones de parar”.

“Irán, militarmente, no puede ganar la guerra. Juega a sobrevivir, no a ganar”

Para Zaccara, “militarmente, es evidente que Irán no puede ganar la guerra, nunca la podía ganar, compite contra la potencia más grande del mundo”.

Según aseguró, Irán “lo que pasa es que tampoco estaba jugando a ganar. Irán juega a sobrevivir, juega a trasladar el costo de la guerra al resto de la región y al resto del mundo, y creo que lo está logrando”.

“Desde el punto de vista militar, a pesar de que Estados Unidos e Israel tienen la supremacía aérea, marítima, no tienen intenciones, por el momento, de invadir, y por lo tanto esta guerra puede prolongarse muchísimo tiempo porque, como dije antes, ninguno de los tres parece tener intenciones de pararla, incluso aunque Trump diga hoy que volverán a casa porque ”hemos ganado”. Según dijo, en ese caso “Israel va a decir: ‘pues no, porque la República Islámica sigue existiendo y eso le daría a la República Islámica, por lo menos, el derecho a decir: ‘pues no nos han eliminado, que era nuestra victoria’”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

