Guerra en Oriente Medio: Trump amenaza con “consecuencias severas” si Irán mina el estrecho de Ormuz

En portada, mujeres Iraníes viendo un buque comercial pasando por el estrecho de Ormuz. (Photo by Kaveh Kazemi/Getty Images) / Kaveh Kazemi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que no ubique minas en el estrecho de Ormuz, después de que Teherán prometiera que nada del petróleo del Golfo pasará por esa vía marítima clave mientras continúe la guerra.

“Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto”, dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

“Si, por el contrario, retiran lo que hayan podido colocar, ¡será un paso gigantesco en la dirección correcta!”, añadió.

Estados Unidos está dispuesto a utilizar el mismo tipo de misiles con los que ha volado presuntas embarcaciones de narcotráfico en aguas latinoamericanas para “eliminar de forma permanente” cualquier barco que colocara minas en el estrecho del Golfo, añadió Trump.

“Serán tratados de forma expedita y violenta. ¡CUIDADO!”, publicó.

¿Sí hay minas en el Estrecho de Ormuz?

El mensaje de Donald Trump llegó después de que CNN asegurara que Irán ha comenzado a colocar minas en el estrecho de Ormuz, por donde pasa casi una quinta parte de la producción mundial de petróleo y donde el tráfico naval prácticamente está detenido.

En su publicación, Trump señala que aun no tienen información de que haya minas en la región.

La Casa Blanca se vio obligada a desmentir que Estados Unidos haya escoltado algún petrolero a través del estrecho, después de que la cuenta en redes sociales del secretario de Energía publicara, y luego eliminara, una afirmación en ese sentido.

Irán llama a condenar la agresión

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, pidió que la ONU condene la “agresión” de Estados Unidos e Israel, durante una conversación telefónica con su secretario general Antonio Guterres, informó la agencia de noticias Tasnim.

Araqchi “hizo hincapié en las serias expectativas del gobierno y el pueblo iraníes sobre el secretario general y el Consejo de Seguridad de la ONU para que adopten posiciones más firmes y responsables condenando explícitamente la agresión”, dijo Tasnim, sobre los bombardeos estadounidenses-israelíes que chocan sobre el país desde el 28 de febrero.

Israel extiende la financiación de la guerra

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Finanzas del país, el ultraderechista Bezalel Smotrich, aprobaron una transferencia adicional inmediata de decenas de miles de millones de séqueles al presupuesto de Defensa para financiar la guerra contra Irán y Líbano.

Explosiones estallan tras los ataques en Teherán el 7 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP) / ATTA KENARE

“Teníamos que embarcarnos en esta campaña y estamos trabajando aún más duro con nuestros heroicos soldados y pilotos. Sin embargo, hay un gran pero: cuesta dinero, mucho dinero”, dijo Netanyahu en un videomensaje publicado en sus canales.

El primer ministro israelí subrayó que el coste de la ofensiva contra Irán, que inició el pasado sábado 28 de febrero junto a Estados Unidos, obliga al Gobierno a aprobar un presupuesto especial de guerra para respaldar a las fuerzas armadas y a las operaciones militares.

Por su parte, Smotrich indicó que el aumento del presupuesto militar, que cifró sin dar detalles en “decenas de miles de millones de séqueles”, debe entenderse “no como un gasto, sino como una inversión”.

Smotrich explicó, además, que para facilitar la aprobación del presupuesto, el Gobierno dejará en suspenso algunas iniciativas consideradas “controvertidas”, entre ellas el avance de la ley de reclutamiento de ultraortodoxos y otras reformas que no cuentan con un amplio consenso político.