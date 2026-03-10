El Pentágono en EE.UU. advirtió que este martes será “el día más intenso” de ataques dentro de Irán

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, adelantó que este martes será el día más intenso de bombardeos en Irán desde el inicio de la guerra y afirmó que Teherán ha mostrado una capacidad reducida de respuesta a medida que avanza la ofensiva.

“Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques”, dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.

Según el secretario de Defensa, “en las últimas 24 horas” la República Islámica “ha disparado la menor cantidad de misiles que ha sido capaz de disparar hasta la fecha”.

Noticia en desarrollo.