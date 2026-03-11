El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Si este Gobierno no cae, va a ser peor, más opresor”: Nobel de Paz de 2003 sobre guerra EEUU-Irán

La Dra. Shirin Ebadi, abogada iraní y premio nobel de la paz, hablo en los micrófonos de 6AMW sobre la guerra de Estados Unidos e Israel.

¿Qué piensa que va a quedar para Irán después de la guerra?

“Vamos a tener mucha destrucción y muchos muertos, pero es una guerra que ha empezado la República Islámica en el año 1979″, dijo.

Además, dijo que “Si este Gobierno sigue en pie después de la guerra, si no cae, va a ser peor el régimen, va a ser más opresor, va haber más presión y va a ser más salvaje”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: