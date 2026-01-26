“No queremos continuar en el Centro Democrático”: Lafaurie y Cabal proponen escisión del partido

A través de una carta enviada al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal anunciaron que no quieren continuar en el partido y propusieron una escisión, luego de hacer serias denuncias sobre el proceso para elegir la candidatura presidencial única.

En la misiva, expresaron que no sienten que tengan espacio en el partido.

“Merecemos una salida DIGNA, por lo que proponemos una escisión del Centro Democrático que le permita a María Fernanda formar su propia agrupación política de conformidad a los estatutos del partido y las normas electorales vigentes del CNE”, escribieron.

Además, aclararon que “no quieren afectar el proceso interno que seleccionó a Paloma Valencia como su candidata”.

En la extensa comunicación, Lafaurie denunció que los resultados de la encuesta del partido “fueron adulterados con la evidente participación de Lester Toledo, Nubia Stella Martínez y José Obdulio Gaviria.