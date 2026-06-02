¿Prueba presentada por Petro sobre resultados de elecciones demuestra irregularidades? Experto habla

El presidente Gustavo Petro presentó este 2 de junio unas presuntas pruebas que, según él, explican el por qué tomó la decisión el pasado 31 de mayo de no reconocer los resultados del preconteo electoral.

En esa línea, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló Alfonso Portela, exregistrador delegado en lo electoral, para explicar lo presentado por el presidente Gustavo Petro.

Formularios E

Portela inició explicando que lo que menciona el jefe de Estado lo lleva a interpretar diferentes aspectos: “En la conformación de los puestos de votación, especialmente en el exterior, tienen un tratamiento muy particular. El primer día, como es una semana de votación, la mesa de votación tiene la densidad total del puesto de votación. Es decir, si en el consulado hay habilitadas 20.000 personas, en el primer día hay 20.000 habilitados. El formulario E10 es un formulario único para cada consulado. El E10 es ese listado que publican a las afueras de los puestos de votación que contienen todos los números de cédulas habilitados, entonces en el primer día, la mesa es única, y entonces las personas van llegando y el jurado de ese día va tachando cada uno de los votantes”.

Y agregó: “El E11 es ese listado en donde aparece el número de cédula y enfrente colocan el nombre y apellido, en el exterior no tiene número de cédula, es un E11 genérico, entonces por cada día el único documento estándar que se mantiene permanentemente es el E10, porque lo único que se hace es tachar las cédulas que van habilitando. Termina el día votación, empacan las tarjetas, empacan el E11 y hay un kit distinto para el día siguiente, pero un documento único, es el E10, por eso las mesas siempre van a aparecer como si tuvieran 20.000 electores habilitados todos los días, pero se van eliminando uno por uno de ese listado y el último día del domingo cuando se abren más mesas, ese día se despedaza y se va entregando en cada una de las mesas y las personas van siendo anotadas en un documento genérico”.

Es por ello, según Portela, que en “una mesa puede aparecer con un número de votantes altísimo, pero era porque no había más instaladas. Por ejemplo, Corferias tenía habilitados mil electores por mesa y creo que el puesto de Cali también y los demás puestos de censo 800, entonces no es extraño que una mesa pueda tener trescientos, cuatrocientos o quinientos electores, porque la mesa está habilitada con una densidad mucho mayor y la fluidez con que se puedan atender a los electores va a permitir que tengamos mesas con alta densidad de votos, pero la división político electoral se entregó hace rato ”.

¿Habría irregularidades entonces?

Posteriormente, se le preguntó al experto si, aunque con esa supuesta evidencia el presidente busca explicar las presuntas irregularidades, según lo explicado anteriormente por Portela, lo que verdaderamente terminaría demostrando es que en algunas mesas, simplemente, Abelardo de la Espriella sacó muchos votos.

A lo que Portela respondió puntualmente: “Exactamente”.

“Simplemente, las mesas tienen esa densidad porque se arrimó mucho el elector y ahí aparece. Y recuerden que el exterior aumentó casi en 400 mil electores, por eso tuvo también tanto trancón y tanta participación. Entonces ahí están reflejados, pero nosotros que hacemos auditoría del proceso electoral pudimos tener la certeza de que ahí no hay ninguna irregularidad, la división político-electoral se congeló como debía ser, y el número de electores siempre ha sido el mismo desde que se congeló el censo electoral ”, subrayó el experto.

Estas fueron las presuntas pruebas presentadas por el presidente Petro:

Escuche la entrevista completa a continuación:

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