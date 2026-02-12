María Fernanda Cabal pidió a la Junta Directiva de Ecopetrol evaluar la permanencia de Ricardo Roa

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, le solicitó de manera oficial a la Junta Directiva de Ecopetrol evaluar, “de manera urgente y objetiva”, la permanencia de Ricardo Roa en la presidencia de la estatal.

La razón es la imputación de cargos contra Roa por los presuntos delitos de violación de topes electorales, al ser el gerente de la campaña ‘Petro Presidente’ en el 2022, y tráfico de influencias en la adquisición de un apartamento en Bogotá.

“Esta situación ha generado consecuencias directas para Ecopetrol. Las acciones de la empresa han sufrido caídas relevantes tanto en la Bolsa de Valores de Colombia como en la Bolsa de Nueva York, donde cotizan nuestros ADRs, reflejando la pérdida de confianza de inversionistas nacionales e internacionales ante la incertidumbre jurídica y reputacional que hoy recae sobre el presidente de la compañía”, dijo la senadora.

Y agregó que Ecopetrol, como empresa estratégica del Estado y emisora en mercados internacionales, “no puede permitirse ser arrastrada al desgaste institucional y mediático que implica este proceso penal”.

Y aunque la congresista reconoció la importancia de la presunción de inocencia, señaló que la defensa de Roa debe hacerse por fuera de la petrolera para no afectar su estabilidad.

“Solicito a la Junta Directiva que actúe con diligencia y sentido de urgencia, en cumplimiento del deber que les asiste como administradores, y evalúe si su continuidad en el cargo se ajusta a los principios de transparencia, responsabilidad y protección del interés general que rigen a Ecopetrol”, concluyó.

Ricardo Roa será imputado el 11 de marzo por presunto tráfico de influencias

Caracol Radio conoció que el 11 de marzo, la Fiscalía General de la Nación le imputará el delito de tráfico de influencias al presidente de Ecopetrol, por las presuntas irregularidades en la compra del apartamento en el barrio El Chicó de Bogotá.

El Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao decidió, por reparto, que la audiencia de imputación de cargos se adelante en esa fecha.

El fiscal delegado contra la criminalidad organizada, Raúl González Flechas, explicó que dicha imputación se relaciona con un supuesto favorecimiento que habría otorgado Roa a un contratista, además de las presuntas irregularidades en la compra del apartamento.

González aseguró que el señor Juan Guillermo Mancera, al parecer, resultó favorecido con contratos otorgados por empresas cercanas a la petrolera estatal, luego del negocio para la compra del inmueble.