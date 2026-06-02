Jefe de la MOE UE destacó elecciones en Colombia “transparentes y ágiles” con resultados confiables
El jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), José Antonio de Gabriel, resaltó la excelente organización de la Registraduría y la rapidez en el procesamiento de resultados electorales.
Jefe de la MOE UE destacó elecciones en Colombia “transparentes y ágiles” con resultados confiables
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La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) emitió un balance positivo de las elecciones en la primera vuelta del pasado 31 de mayo en Colombia, calificando la jornada como “pacífica, transparente y ágil”.
En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la MOE UE, destacó la excelente organización del proceso por parte de la Registraduría y la rapidez en el procesamiento de los resultados.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...