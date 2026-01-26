Quiero probar con datos que a María Fernanda Cabal le hicieron trampa: José Félix Lafaurie

En las últimas horas, por medio de una carta enviada al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal anunciaron que no quieren continuar en el partido y propusieron una escisión, luego de hacer serias denuncias sobre el proceso para elegir la candidatura presidencial única.

“Merecemos una salida DIGNA, por lo que proponemos una escisión del Centro Democrático que le permita a María Fernanda formar su propia agrupación política de conformidad a los estatutos del partido y las normas electorales vigentes del CNE”, escribieron.

En la extensa comunicación, Lafaurie denunció que los resultados de la encuesta del partido “fueron adulterados con la evidente participación de Lester Toledo, Nubia Stella Martínez y José Obdulio Gaviria”.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, habló en el programa Dos Puntos sobre detalles de esta carta y la decisión que tomaron junto a María Fernanda Cabal de salir del partido.

