Inician pagos del Ingreso Mínimo en Bogotá: ¿Quiénes se benefician y cuánto dinero recibirán?

Bogotá D. C.

El Distrito realizará transferencias monetarias para que 255 mil niñas, niños y adolescentes (NNA) de Bogotá continúen asistiendo a jardines y colegios, como parte del rediseño de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), con una inversión cercana a los 13 mil millones de pesos.

Son transferencias mensuales que oscilan entre los 40 mil y 100 mil pesos por cada NNA, de acuerdo al nivel de pobreza y al nivel educativo del menor.

Estas sumas llegarán a hogares pertenecientes al Sisbén y a residentes en pagadiarios, con la condición de que los beneficiarios continúen sus estudios de educación básica, primaria o secundaria en instituciones distritales.

¿Cómo funcionarán estas transferencias monetarias?

Esta estrategia del IMG cuenta con dos componentes: Educación y Primera Infancia. La inversión para el primer pago que ya fue efectuado y corresponde a julio asciende a los 12.900 millones de pesos.

El componente Educación es el que cubre a un mayor número de beneficiarios, dado que aplica a hogares con NNA entre los 7 y 19 años. En total, auxilia a 209 mil menores.

El otro componente de esta estrategia se dirige a hogares con niñas y niños de 0 a 6 años. Beneficiará a un total de 46 mil infantes.

Juliana Sánchez, secretaria (e) de Integración Social aseguró que el Distrito no sólo apoyará económicamente a los padres de familia para que sus hijos puedan estudiar, sino que también realizará un seguimiento de la asistencia y el bienestar de los NNA.

Además Sánchez agregó que: “Este esfuerzo permite afrontar mejor las crisis de los hogares a futuro. Culminando los estudios se puede acceder a más oportunidades de trabajo en la adultez, permitiendo mejorar los ingresos de los hogares”.

La implementación de esta estrategia está a cargo de la Secretaría de Integración Social, articulada con la Secretaría de Educación y la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación.

¿Quiénes se benefician de esta estrategia y cuánto dinero recibirán?

El componente Educación se dirige a los siguientes grupos:

Hogares con NNA entre los 7 y 19 años.

Familias pertenecientes al grupo A del Sisbén recibirán de 60 mil a 70 mil pesos mensuales , dependiendo si los NNA estudian en primaria, secundaria y Centros Crecer, o en educación media (10° y 11°).

, dependiendo si los NNA estudian en primaria, secundaria y Centros Crecer, o en educación media (10° y 11°). Familias pertenecientes al grupo B del Sisbén recibirán de 40 mil a 50 mil pesos mensuales, dependiendo si los NNA estudian en primaria, secundaria y Centros Crecer, o en educación media (10° y 11°).

En tanto, el componente Primera Infancia está destinado a los siguientes hogares:

Hogares con niñas y niños de 0 a 6 años, que estudian en jardines SDIS y preescolar IED.

Familias pertenecientes al grupo A del Sisbén recibirán 60 mil pesos .

. Familias pertenecientes al grupo B y hogares C1 a C9 del Sisbén recibirán 40 mil pesos.

En todos estos casos, si el menor es víctima del conflicto armado o cuenta con alguna discapacidad, el hogar recibirá 20 mil pesos adicionales. Si el menor es víctima del conflicto con discapacidad, serán 30 mil pesos más.

Al respecto, Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá dijo que: “Queremos aportar a nivelar la cancha y a un mejor futuro invirtiendo en educación para la niñez que fue víctima del conflicto armado”.

Mercado agregó que estas transferencias diferenciadas para esta población se dirigen a “soluciones duraderas que contemplan no solo el acceso a la oferta social, sino también a una inclusión real y a un sentimiento de arraigo en la ciudad en la que decidieron establecerse para continuar con sus proyectos de vida”.