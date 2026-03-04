Pasajes de TransMilenio GRATIS para marzo: Link y requisitos para acceder al beneficio

Este martes, 3 de marzo, la Alcaldía de Bogotá anunció el inicio de la entrega de pasajes gratis en TransMilenio para el mes de marzo de 2026.

Asimismo, recordó que este beneficio busca facilitar el acceso al transporte y movilidad de las personas mayores de 62 años, hogares catalogados en pobreza moderada o extrema según su puntaje de Sisbén.

La Secretaría de Integración Social confirmó que para este programa se realizó una inversión superior de $7.626.000.000 y se espera beneficiar a 574.000 personas.

Así se distribuyó la inversión:

269.000 personas mayores con una inversión de $2.621.000.000

138.000 personas con discapacidad con una inversión de $2.020.000.000

167.000 personas en condición de pobreza con una inversión de $2.960.000.000

250 personas mayores con dependencia moderada en comunidad de cuidado con una inversión de $7.000.000

60 personas exhabitantes de calle vinculadas a hospedaje social con una inversión de $4.000.000

600 personas que viven en pagadiarios con una inversión de $14.000.000.

¿Cómo activar los pasajes gratis?

De acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá, las personas que cuentan con este beneficio pueden activar los pasajes gratis de dos formas:

En taquillas de TransMilenio

Presentar la tarjeta TuLlave personalizada. Solicitar la activación del beneficio.

En puntos automáticos del sistema

Insertar la tarjeta TuLlave personalizada.

Seleccionar “Transacciones virtuales”.

Elegir “Solicitar Subsidio/Convenio”.

Confirmar los pasajes asignados.

Finalizar el proceso.

¿Cómo se asigna este beneficio?

Es clave tener en cuenta que la cantidad de pasajes gratis asignados a las personas en condición de pobreza varía según el perfil socioeconómico de las personas beneficiarias (Sisbén).

La asignación se realizará con base en los criterios definidos por el Sisbén IV y en las condiciones de vulnerabilidad registradas en bases de datos oficiales del Distrito.

¿Cómo saber si es beneficiario de los pasajes gratis de TransMilenio?

Para verificar si usted o algún miembro de su familia ya es beneficiario, ingrese a: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/ingreso-minimo-garantizado#consultas

Además, puede obtener información en las redes sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), en la línea 601 380 8330 (opción 6) o acercándose a cualquiera de las 16 subdirecciones locales.

