Empresarios en Bogotá tendrán beneficios si renuevan su matrícula mercantil antes del 16 de marzo

La Cámara de Comercio de Bogotá ofrecerá beneficios a los empresarios que renueven su matrícula mercantil antes del 16 de marzo

La Cámara de Comercio de Bogotá informó que los empresarios que renueven y paguen por internet la matrícula mercantil antes del 16 de marzo tendrán una serie de beneficios, que van desde descuentos para formación hasta entradas para actividades de entretenimiento.

Es importante mencionar que la matrícula mercantil es el registro que certifica la existencia legal de una empresa. Renovarla a tiempo, es decir antes del 31 de marzo, le permite a las empresas mantener su actividad formal, asegurar la vigencia de su información y fortalecer la confianza de clientes, proveedores e inversionistas.

¿Cuáles son los beneficios?

Descuentos para formación: por renovar antes del 16 de marzo y pagar por Internet, podrá acceder a un bono de descuento de $800.000 para diplomados y de $400.000 para seminarios de la CCB.

por renovar antes del 16 de marzo y pagar por Internet, podrá acceder a un bono de descuento de $800.000 para diplomados y de $400.000 para seminarios de la CCB. Pasaporte Gold + bono por lluvia de Mundo Aventura sin costo: tres pasaportes “Gold + bono por lluvia” sin costo para ingresar y disfrutar el parque Mundo Aventura.

tres pasaportes “Gold + bono por lluvia” sin costo para ingresar y disfrutar el parque Mundo Aventura. Espacios de Coworking: aquellos empresarios o comerciantes que renueven hasta el 16 de marzo podrán disfrutar sin costo de hasta 20 horas mensuales de coworking.

aquellos empresarios o comerciantes que renueven hasta el 16 de marzo podrán disfrutar sin costo de hasta 20 horas mensuales de coworking. Descuentos en boletería del Festival de Artes Vivas de Bogotá (FIAV): quienes renueven antes del 16 de marzo, recibirán un descuento de 20% en la boletería para asistir al FIAV.

quienes renueven antes del 16 de marzo, recibirán un descuento de 20% en la boletería para asistir al FIAV. Beneficios Uniempresarial: acceso a cuatro webinars especializados en temas empresariales. Los estudiantes de la modalidad de pregrado presencial obtendrán un descuento de 25% sobre el valor de la matrícula y se mantendrá durante toda la carrera; para la modalidad de pregrado virtual, el descuento será de 45% y permanecerá vigente por toda la carrera; y para posgrados el descuento será de 25% del valor de la matrícula.

“La renovación de la matrícula mercantil es sinónimo de beneficios y ventajas para los empresarios que lleven a cabo ese proceso en los plazos establecidos. Al renovar se abre un mundo de oportunidades y acceden a más de 800 servicios y programas de formación", aseguró Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio.

¿Cómo se puede renovar la matrícula mercantil?

El proceso de renovación de matrícula mercantil consta de tres pasos:

Ingresar a la página de la Cámara de Comercio y dirigirse a la sección “Trámites y Servicios”. Completar los datos personales, comerciales y financieros. Verificar la información y seleccionar su método de pago (PSE, tarjetas, Nequi, Daviplata o puntos físicos).

Una vez realizado el pago, la persona recibirá un correo electrónico confirmando que su renovación fue exitosa. “Recuerde, anticípese renueve y pague su matrícula mercantil y reciba beneficios”, dice la Cámara de Comercio.