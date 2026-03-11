Fiscalía apoyó solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento no privativa contra Day Vásquez

La Fiscalía habría legalizado a Days Vásquez la fortuna ilegal que hoy tiene en juicio a Nicolás Petro. En la foto Days Vásquez y de fondo el búnker de la Fiscalía

En la tarde de este martes, 10 de marzo la defensa de Day Vásquez solicitó formalmente ante un Juez que revocara esta medida.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El Abogado Alait Freja sostuvo que la expareja de Nicolás Petro “no es un peligro para la sociedad” y “que a raíz de prorrogarse el principio de oportunidad” se demuestra que ha cumplido con la justicia.

La Fiscalía se sumó a la solicitud

La delegada de la Fiscalía, Lucy Laborde, se sumó a esta solicitud al indicar que se cumple con uno de los requisitos y es que Day Vásquez no tiene riesgos de fuga y que no es un peligro para la sociedad.

Nuevo debate entre Carranza y Fiscalía

Al término de la audiencia se desató un debate debido al reconocimiento o no de Laura Ojeda como víctima en este caso. Su abogado Alejandro Carranza dijo que se demostrará este reconocimiento y para ello, solicitó un aplazamiento de la audiencia.

“Entonces es necesario, su señoría, es muy grave esto que acaba de pasar. porque obviamente la fiscalía tiene el deber de proteger a Laura Ojeda. Imagínese un delito de violación de datos que es contra ella y viene a decirle que no es víctima”, dijo Carranza.

Tanto la Fiscalía y la defensa de Day Vásquez indicaron que la medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra la expareja de Nicolás Petro no tuvo como sustento el delito de violación de datos personales, del cual sí es víctima Laura Ojeda, y que el caso por el cual se hizo la audiencia de ayer es por lavado de activos, el otro delito imputado.

“Lo que la Fiscalía dijo, su señoría, es que la medida de aseguramiento no tuvo como sustento por parte del fiscal primero delegado ante el tribunal que realizó esa solicitud de aquel 2 de agosto de 2023 que no tiene sustento en ese delito de violación de datos personales”, dijo Laborde.

La audiencia quedó suspendida y se retomará el 18 de marzo a las 2:00 de la tarde.