Comisión de Acusaciones inspeccionará proceso Nicolás Petro por caso financiación de campaña Petro

Comisión de Acusaciones inspeccionará proceso de Nicolás Petro por caso financiación de campaña Petro 2022. En la foto Nicolás Petro y su padre Gustavo Petro

EL DATO DE JOSE ANDRES

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, ordenó una inspección al despacho de la fiscal Lucy Laborde, en el marco del proceso contra el presidente Gustavo Petro, por presunta financiación irregular en la campaña presidencial 2022.

De acuerdo con la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, esa célula investigativa de la Cámara solicitó a la fiscal copia de la información relacionada con la campaña “Petro Presidente” que reposa en los procesos contra Nicolás Petro.

Se le solicita que tenga a disposición los expedientes objeto de inspección, en lo posible con las copias físicas o enlaces digitales pertinentes, para facilitar la información.

“En especial, conforme al despacho comisorio enviado a este despacho, se solicita que ponga disposición del Despacho la siguiente información:”, indica el auto del Tribunal de Barranquilla.

“1) Las actividades del señor Nicolás Petro Burgos respecto de la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego del año 2022.

2.) La presunta recepción de dineros con destino a la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego del año 2022.

3.) Los testimonios de cada persona que fue indagada en relación con los numerales anteriores.

4.) Los documentos en que esté plasmada información respecto de los numerales 1 y 2. 5.) La grabación de las audiencias celebradas en el marco de cada proceso.”