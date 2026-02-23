Defensa de Nicolás Petro impugna admisión del celular de Day Vásquez y cuestiona “fuente no formal”

La defensa de Nicolás Petro impugnó la decisión del juez Hugo Carbonó de admitir como prueba el teléfono celular de Day Vásquez dentro del juicio oral que se adelanta contra el exdiputado del Atlántico e hijo del presidente Nicolás Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Durante la reanudación de la audiencia preparatoria, el abogado Alejandro Carranza cuestionó la legalidad de la actuación de la Fiscalía, al asegurar que el ente investigador habría iniciado diligencias contra Day Vásquez sin que “existiera audiencia de control previo o posterior a la entrega del dispositivo móvil”. Según expuso, la recolección de esa evidencia digital no habría contado con las garantías procesales exigidas.

Carranza sostuvo que la función del fiscal Mario Barahona “solo puede activarse ante la existencia de una denuncia, querella o acto urgente”.

En ese sentido, argumentó que entre el 2 y el 3 de marzo de 2023 no existía investigación preliminar formal contra Nicolás Petro, por lo que cuestionó que el fiscal se presentara en la vivienda de Day Vásquez para recibirle declaración y que ella entregara “voluntariamente” un celular que, según la defensa, ya habría sido manipulado.

La defensa calificó como insuficiente el estándar judicial aplicado para admitir la evidencia, al considerar que no hubo un control previo efectivo ni se garantizó plenamente la autenticidad y adecuada valoración del material digital obtenido en esas circunstancias.

“Fuente no formal”

En otro punto de sus recursos, Carranza también cuestionó la legalidad de la captura y los allanamientos practicados contra Nicolás Petro, señalando que se fundamentaron en información proveniente de una “fuente no formal”. Según explicó, en los informes de policía judicial se hace referencia a una persona que habría asegurado haber visto al procesado manipulando grandes sumas de dinero.

El juez Carbonó negó la solicitud de excluir dos informes que sirvieron de base para la incautación del teléfono de Laura Ojeda, así como para los allanamientos y la orden de captura.

No obstante, la defensa insistió en que esa información debió someterse a control judicial y que, al no hacerlo, se configuraría una prueba ilícita que habría contaminado el procedimiento posterior.

La audiencia continúa este lunes 23 de febrero.