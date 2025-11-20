Day Vásquez ampliará denuncia contra el abogado de Nicolás Petro ante la Fiscalía en Barranquilla

Caracol Radio conoció que a las 9:00 de la mañana de este jueves en la sede de la Fiscalía en Barranquilla, Day Vásquez ampliará ante un fiscal la denuncia contra Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro.

La expareja de Nicolás Petro estará, de manera presencial y acompañada de su abogado Alait Freja.

Esta denuncia es por presuntos delitos de hostigamiento, injuria y calumnia con el componente de violencia de género, esto luego que la defensa de Nicolás Petro había incluido en su lista de pruebas un perfilamiento psicológico de la expareja del hijo del presidente Gustavo Petro.

El abogado Alait Freja, finalizando julio de este año, ya había anunciado esta denuncia y hoy Day Vásquez ampliará esta denuncia ante un Fiscal

“Habida cuenta de haber ordenado la realización de un acto de investigación denominado perfilamiento psicológico, al igual que estamos estudiando iniciar acciones en contra del profesional de la psicología que lo realizó. Lo anterior obedece a que desbordaron los límites tanto formales como materiales del derecho penal en tratándose de un acto lícito debido a la falta de consentimiento por parte de mi defendida”, indicó Freja.

Nicolás y Day vuelven a los estrados judiciales

La próxima semana se seguirá moviendo el caso de Nicolás Petro y Day Vásquez.

El próximo 26 de noviembre a las 2:00 de la tarde terminará el Juez Hugo Carbonó de dar a conocer las pruebas que acepta de la defensa y el 27 de noviembre, seguirá la audiencia de revocatoria del principio de oportunidad de Day Vásquez.