Durante 19 días habrá cierres parciales en el Viaducto de Pereira; el Invías hará mantenimiento

Pereira

Entre el 12 y el 31 de marzo se realizarán trabajos de mantenimiento en la estructura atirantada del Viaducto César Gaviria Trujillo, la principal conexión vial entre Pereira y Dosquebradas, y que también comunica con las ciudades de Manizales y Medellín.

Las labores van a generar cierres parciales en ambos sentidos de la vía, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores planear sus desplazamientos con anticipación y transitar por las vías alternas.

Lea también: Suspensión de agua en cinco comunas de Dosquebradas. Conozca cuáles son los barrios afectados

Las intervenciones estarán a cargo de la Unión Temporal Puentes Invías, contratista responsable de ejecutar el mantenimiento de los tirantes del puente. El objetivo es reforzar la seguridad y prolongar la vida útil de esta infraestructura, que diariamente es utilizada por miles de vehículos y peatones.

Previo al inicio de las obras, técnicos del Instituto Nacional de Vías (Invías), realizaron una inspección con drones para evaluar el estado de los protectores que recubren los tirantes. Con base en ese diagnóstico se definieron las acciones técnicas que se ejecutarán durante las próximas semanas.

Los trabajos incluyen la sustitución de fundas de polietileno que protegen los cables, la aplicación de recubrimientos anticorrosivos e ignífugos y el ajuste de amortiguadores que ayudan a disminuir las vibraciones en la estructura. Estas intervenciones buscan proteger el acero interno de los tirantes frente a factores externos como la humedad, el desgaste o cambios de temperatura.

¿Cómo afectará la movilidad?

Las labores se realizarán todos los días entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, horario en el que se presentarán cierres parciales en las calzadas del viaducto, tanto en el sentido Pereira–Dosquebradas cómo Dosquebradas–Pereira, dependiendo del punto específico donde se esté trabajando.

Para evitar congestiones mayores, se implementará un plan de manejo de tránsito que contempla:

• Paso controlado de vehículos

• Señalización preventiva

• Presencia de personal de apoyo en la vía

• Control de velocidad en las zonas intervenidas

Estas medidas buscan proteger tanto a los trabajadores que realizarán las labores como a los conductores y peatones que transitan por este corredor vial.

Le puede interesar: Tensión en los escrutinios en Pereira por disputa de una curul liberal a la Cámara de Representantes

El viaducto César Gaviria es una de las estructuras más importantes del Eje Cafetero y luego de dos décadas sin intervenciones y debido a la denuncia reiterada de la comunidad, el Invías anunció la realización del mantenimiento que hace parte de las acciones necesarias para garantizar su estabilidad, funcionamiento y seguridad a largo plazo.