Suspensión de agua en cinco comunas de Dosquebradas. Conozca cuáles son los barrios afectados

Pereira

Cerca de 50 mil habitantes de Dosquebradas deberán prepararse para una suspensión temporal del servicio de agua que se extenderá por más de 24 horas debido a trabajos técnicos en la infraestructura que abastece al 30 % del municipio.

La interrupción del servicio está prevista desde las 10:00 de la mañana de este martes 10 de marzo hasta las 2:00 de la tarde del miércoles 11 de marzo.

La medida obedece a una intervención que realizará la empresa Empocabal en la aducción No. 2, infraestructura que transporta el agua desde el río Campoalegrito, en Santa Rosa de Cabal, hasta la planta de tratamiento que abastece parte del sistema de distribución hacia Dosquebradas.

Durante los trabajos será necesario suspender el envío de agua en bloque hacia los tanques que surten al municipio, lo que provocará cortes en varios sectores mientras se ejecuta la reparación y se recuperan gradualmente los niveles del sistema.

Daniela Moreno Cardona, profesional de acueducto de Serviciudad, confirmó que, “la suspensión impactará principalmente sectores ubicados en las comunas 7, 8, 9, 10 y 11. Además, las zonas altas abastecidas por los tanques La Romelia y Libertadores podrían tardar más tiempo en recuperar el servicio”.

Ante esta situación, la empresa recomendó a los usuarios verificar el estado de sus tanques de almacenamiento y reservar agua con anticipación, con el fin de garantizar el abastecimiento durante el tiempo que duren las labores.

Barrios que podrían presentar suspensión del servicio

Bosques de la Acuarela Etapas I, II, III y IV, Carlos Ariel Escobar, Galaxia, Lara Bonilla, La Romelia, Laureles, Los Guamos, El Rosal, El Tamarindo, Estación Gutiérrez, Acacias, La Floresta, La Divisa, Villa Carola – San Marcos, Puerto Azul, El Paraíso, La Mariana, Zaguán de las Villas, Júpiter, Divino Niño, Villa de Marcos, César Augusto, Urbanización Piamonte, El Mercurio, El Zafiro, Puerto Nuevo, Nogal de Los Alpes, Los Alpes, Emaús I y II, Llano Azul, Tierra Verde, Camilo Torres Plan, La Soledad, Cerro Azul, El Mirador, Libertadores, La Independencia, Sinaí, Loma Linda, Terrazino, La Niña, El Diamante, Arturo López, Villa María, El Jazmín, Portal de los Alpes, Luis Carlos Galán, Bellavista I y II, El Prado, Pueblo Sol Bajo, Pueblo Sol Alto, Solidaridad por Colombia, Altos de la Capilla, Venus, Altos de la Soledad, El Bosque, El Carbonero, Varúa, La Capilla, 7 de Agosto, Santa Teresita, Los Milagros, Barrio Versalles, Guadualito, San Diego, Modelo, Urbanización Juanita, Arrayanes, Maglosa, 1 de Agosto, Villa del Pilar I y II, Villa de los Molinos I y II, Las Colinas, Pablo VI, Girasol, La Esmeralda, Barro Blanco, Villa Tula, Rafael García Herreros, San Diego Parte Alta, El Martillo y Urbanización El Ensueño.

Finalmente, es importante tener en cuenta que el suministro de agua para Dosquebradas depende en gran parte del sistema que capta el recurso hídrico del río Campoalegrito, cuyo tratamiento se realiza en la planta operada por Empocabal en Santa Rosa de Cabal.

Actualmente, cerca del 30 % del agua que consume el municipio proviene de esta fuente, desde donde se envía el recurso hacia los tanques de almacenamiento que permiten su distribución en diferentes sectores de la ciudad.

