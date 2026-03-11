Air-e hará trabajos eléctricos en Sabanalarga y Barranquilla este 12 de marzo: conozca los puntos

Con el objetivo de fortalecer la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, la empresa Air-e Intervenida anunció la realización de trabajos técnicos este jueves 12 de marzo en distintos sectores del municipio de Sabanalarga y en la ciudad de Barranquilla. Las labores incluyen la instalación de infraestructura eléctrica, adecuación de redes y mantenimiento de equipos.

En el municipio de Sabanalarga, las cuadrillas de la compañía instalarán un nuevo poste en el barrio John F. Kennedy. Los trabajos se desarrollarán entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde, específicamente en la calle 18 con la carrera 6A, con el fin de reforzar la estructura de la red eléctrica en este sector.

De manera paralela, también en Sabanalarga, se ejecutarán labores de adecuación de un punto de red en el corregimiento de Aguada de Pablo.

Estas actividades se llevarán a cabo entre las 9:05 de la mañana y las 4:40 de la tarde en el sector de la calle 1B, entre las carreras 2 y 4B, como parte de las acciones de optimización del sistema eléctrico en la zona.

Mantenimiento de equipos

Por otra parte, la empresa informó que en Barranquilla se realizará mantenimiento de equipos del circuito Tecnoglass, que suministra energía a la compañía Tecnoglass. Las labores se cumplirán en el sector de la Vía 40 entre las 7:30 de la mañana y las 9:30 de la mañana.

Finalmente, Air-e Intervenida invitó a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud o requerimiento relacionado con el servicio de energía a través de la línea telefónica 115 o mediante su portal web oficial.

