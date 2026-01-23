Desde el Caribe advierten aumento en facturas de energía por decreto para saldar la deuda de Air-e

Desde el Caribe advierten un posible aumento de facturas de energía con decreto que impone gravamen a generadoras para saldar la deuda de Air-e por más de 2 billones de pesos.

Esto debido al reciente paquete de medidas excepcionales anunciado por el Ministerio de Minas y Energía que busca implementar una contribución parafiscal del 2,5% sobre las utilidades de las generadoras y una contraprestación en especie del 12 % de la energía, vendida en bolsa por las hidráulicas.

Para gobernador Eduardo Verano estas medidas, aunque se presentan como soluciones para blindar el sistema eléctrico, corren el riesgo de transformarse en un sobrecosto que terminará afectando al usuario final y desincentivando la inversión privada en el sector.

“Realmente cualquier cosa que encarezca la energía, de una u otra manera va a tener un impacto muy severo en el desarrollo económico nuestro, obviamente los precios tienen una elasticidad y uno no puede incrementar el valor, y pretender que no vaya a tener un impacto en el consumo”, dijo Verano.

Por su parte, Alejandro Castañeda, director Ejecutivo de Andeg, sostuvo que la contraprestación transitoria a cargo de las generadas hidráulicas introduce distorsiones en el modelo de prestación de servicio de energía eléctrica, al establecer cruces de cuentas que no ofrecen una solución estructural ni sostenible a la problemática de Air-e en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

“Esto es expropiatorio, es decir, yo le vendí servicio a la empresa Air-e y el Gobierno ahora me cobra un impuesto a las generadoras para pagarme esto”, manifestó.