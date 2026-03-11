RAP Caribe pide mesa técnica de alto nivel para revisar intervención de Air-e tras 18 meses

La Región Administrativa y de Planificación RAP Caribe solicitó formalmente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la convocatoria de una mesa técnica de alto nivel para evaluar el estado de la intervención de la empresa de energía Air-e, que opera en varios departamentos de la región Caribe.

La petición fue dirigida al superintendente Felipe Durán mediante un oficio en donde la entidad regional plantea la necesidad de realizar una evaluación integral del proceso de toma de posesión de la compañía, cuando están por cumplirse 18 meses desde el inicio de la intervención.

Según la RAP Caribe, el balance técnico resulta necesario para analizar la evolución financiera y operativa de la empresa frente al diagnóstico inicial, así como el estado de los pasivos, que superan los 1,6 billones de pesos con las empresas generadoras, así como la sostenibilidad del modelo de operación y el nivel de ejecución de las inversiones en infraestructura eléctrica.

Además, se busca revisar el impacto de estas acciones en la calidad y continuidad del servicio de energía, así como la recuperación de capacidades operativas y tecnológicas dentro de la empresa intervenida.

La mesa técnica también tendría como propósito identificar los riesgos asociados a una eventual liquidación de la compañía y analizar si el actual esquema de intervención garantiza la continuidad del servicio eléctrico en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde opera Air-e.

En la propuesta se plantea la participación de entidades del orden nacional como los ministerios de Minas y Energía, Hacienda y Tecnologías de la Información, así como organismos sectoriales como la CREG y la UPME. También se sugiere la presencia de actores del sistema eléctrico, entre ellos XM, generadores, transportadores y comercializadores, además de gobernaciones, alcaldías y representantes del sector productivo.

De acuerdo con la RAP Caribe, el objetivo final es contar con una evaluación técnica compartida que permita definir escenarios de acción y avanzar en soluciones estructurales que garanticen la sostenibilidad del servicio público de energía en la región Caribe.