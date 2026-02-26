Hable con elPrograma

Superservicios activa PMU para garantizar la prestación del servicio de energía en la Costa

La reunión se realizó en Barranquilla junto a otras entidades del sector de energía.

PMU adelantada en Barranquilla. Foto: Superservicios

Se trata de la primera reunión interinstitucional que lidera Superservicios y se hizo en Barranquilla en el que se busca adoptar medidas para fortalecer la sostenibilidad del servicio en esta zona del país.

“El Gobierno del Cambio tiene como prioridad garantizar que el Caribe cuente con un servicio de energía seguro, confiable y continuo; por ello, se adelanta un seguimiento permanente, una coordinación interinstitucional rigurosa y la adopción de decisiones responsables que protejan a los usuarios y aseguren la estabilidad del sistema eléctrico en la región”, indicó la Superservicios, a través de un comunicado.

La empresa Air-e bajo evaluación

Asimismo, la empresa Air-e Intervenida también está siendo objeto de evaluación para determinar el tipo de atención que se está brindando a los 1.3 millones de usuarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

“Aunque esta es una empresa que está en insolvencia económica, que el gobierno nacional no le ha querido inyectar recursos como lo ordenan las normas legales, como lo ordena la ley de servicios públicos”, dijo Norman Alarcón, vocero de la Liga de Usuarios

Desde Superservicios indicaron que se espera que en las próximas semanas se realice la segunda reunión de este PMU

