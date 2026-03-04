María Roa inspira la serie “María la caprichosa”, la lucha de las trabajadoras domésticas

La serie está basada en el libro Soñar lo imposible de la autora colombiana Paula Moreno, si bien para María Roa no fue un proceso fácil recordar su historia y su lucha, al momento de dar su testimonio para el libro, su historia cambió el rumbo de las empleadas domésticas en Colombia.

Para María no ha sido fácil ver su historia en una plataforma tan importante como Netflix, ya que en cada episodio revive el maltrato que sufrió en un entorno donde no valoraban su trabajo. A pesar de ello se siente muy orgullosa de que el público pueda conocer cómo una mujer afrodescendiente creó la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD) en Colombia.

En A vivir que son dos días hablamos con María Roa, quien expresó: “Somos unas mamás que estamos presentes, pero a la vez ausentes; lo hacemos por traerles un sustento a nuestros hijos mientras terminan su educación”.

Cuando vio que su hija se estaba convirtiendo en una señorita decidió empezar a trabajar por días en diferentes casas, para poderla cuidar mejor. “Todo lo he dado por los demás, pero ¿Quién lo ha dado todo por mí y por mis hijos?” menciona.

En Colombia el trabajo doméstico es poco valorado, muchos lo ven como un favor que se está haciendo, pero detrás de ello hay mujeres que todos los días luchan para sacar adelante a su familia.

La iniciativa de formar el sindicato Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico nació en el parque San Antonio ubicado en la ciudad de Medellín, a pesar de que tenían miedo a crearlo por los tabúes que hay con este tipo de organizaciones en Colombia.

Fueron 28 mujeres las que dieron el primer paso y fundaron la UTRASD. Detrás de ese comienzo hubo una historia profundamente dolorosa: María tuvo que transformar el duelo por la pérdida de su hermana y el desplazamiento forzado por la violencia en la fuerza que la impulsó a luchar. No fue un proceso inmediato ni sencillo; fueron cinco años marcados por el dolor, la resistencia y la incertidumbre. Pero precisamente en medio de esa etapa tan difícil nació el motor que la llevaría a buscar el cambio que tanto necesitaban las trabajadoras domésticas.

Lo más complejo para María Roa fue lograr que sus compañeras entendieran que el cambio social no surge de la noche a la mañana, que tiene su proceso y su camino, aún más cuando se trata de llegar al Congreso de la República.

En estos momentos, María Roa está pidiendo que todas las mujeres que se dediquen al trabajo doméstico puedan tener un contrato legal. Con esto se logrará que sean trabajadoras formales en Colombia. Pero, sobre todo, se busca dignificar el trabajo doméstico y que las mujeres afrodescendientes no sean discriminadas por sus rasgos, sino respetadas como personas.