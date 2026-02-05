El FIAV Bogotá 2026 reunirá artistas de 18 países y rendirá homenaje pioneros colombianos del arte

"Encantado" una de las obras en la programación del Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá 2026 / Foto ©Sammi Landwee

Artes.

Se aproxima la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas – FIAV Bogotá. Reunirá modalidades artísticas como teatro, danza, música e instalaciones artísticas para el disfrute y aprendizaje de miles de asistentes. En esta versión, 18 países tendrán representación, consolidando a la capital colombiana como epicentro cultural de alcance global y recordando lo que significó el Festival Iberoamericano de Teatro.

El FIAV rendirá este año un homenaje especial a la memoria de Delia Zapata Olivella, la bailarina afrocolombiana que recorrió el mundo difundiendo la esencia del folclor nacional. También serán exaltados dos referentes de las artes escénicas del país: el Teatro La Candelaria y el Teatro Experimental de Cali – TEC.

En diálogo con Caracol Radio, Sandra Meluk, directora del festival, explicó que la programación contará con la participación de 27 compañías extranjeras, 30 nacionales y 35 distritales. Las presentaciones se realizarán en 24 salas y 11 plazas a cielo abierto, distribuidas en localidades como Ciudad Bolívar, Chapinero y Suba.

Para la edición FIAV 2026 llegarán agrupaciones de los cinco continentes, procedentes de países como Noruega, China, Ruanda, Senegal, Rusia, Chile, México, Francia, Irlanda y Nueva Zelanda, entre otros. Como invitados de honor estarán la Comunidad de Madrid y, en el ámbito nacional, el Caribe colombiano.

Meluk destacó que, por primera vez en el país, se presentará la compañía china Tao Dance Theater, fundada por Tao Ye, Duan Ni y Wang Hao. También sobresale la presencia del Teatro de las Naciones, procedente de Rusia.

Entre las grandes figuras internacionales figuran la coreógrafa brasileña Lia Rodrigues y la canadiense Marie Chouinard; los Teatros del Canal y el Teatro La Abadía de Madrid; el dramaturgo argentino Mauricio Kartún y la directora brasileña Christiane Jatahy. Todos ellos estarán en Bogotá del 27 de marzo al 5 de abril, junto a los más destacados creadores escénicos de Colombia y su capital.

Una de las obras más esperadas será “Numerical Series”, del grupo Tao Dance Theater. Sus fundadores, Tao Ye y Duan Ni, ganadores del León de Plata en la Bienal de Danza de Venecia de 2023, desarrollaron una técnica basada en el movimiento circular cuyo eje central es la columna vertebral.

Como región internacional invitada de honor, la Comunidad de Madrid presentará cinco espectáculos que reflejan tanto las tradiciones emblemáticas de la cultura española como las propuestas de vanguardia que se han gestado en la escena contemporánea de su capital.