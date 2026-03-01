Cierre urgente del puente La Máquina por riesgo estructural; comunica a Pereira con Dosquebradas

El puente La Máquina, que conecta a Pereira con Dosquebradas, fue cerrado de manera inmediata tras un estudio técnico que evidenció un alto nivel de vulnerabilidad en su estructura.

El análisis de patología estructural, elaborado por la firma GEOBIOMAS Ingeniería S.A.S., determinó que la estructura, con 101 años de operación, ya no ofrece garantías de seguridad para el tránsito vehicular y presenta un deterioro considerable.

Según el informe, el puente actualmente soporta una carga que supera en un 270% el diseño original. Además, se ha perdido hasta el 60% de la capacidad de varios de sus elementos estructurales. El estudio también advierte la ausencia de reforzamientos acordes con las necesidades actuales y la pérdida de platinas y remaches en puntos clave, lo que genera inestabilidad general en la estructura.

Ante este panorama, el Instituto Nacional de Vías recomendó el cierre total como medida preventiva mientras se definen las intervenciones necesarias.

Diana Osorio Bernal, secretaria de Infraestructura de Pereira.

“Tras una comunicación que hemos recibido del Invias, se nos informa que el Puente La Máquina, que es responsabilidad de la institución de orden nacional, es necesario hacer un cierre total de este paso vehicular que tenemos entre Pereira y Dosquebradas, dado el nivel de vulnerabilidad que tiene este puente y que efectivamente puede afectar la vida y las situaciones de transitabilidad que tenemos en el sector urbano.

Las autoridades señalaron que el cierre busca evitar una eventual tragedia, mientras se analiza el futuro de una estructura centenaria que durante décadas fue un punto clave de conexión entre ambos municipios.