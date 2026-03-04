Dosquebradas declaró calamidad pública por las fuertes lluvias y las afectaciones que han generado

Dosquebradas

Las fuertes lluvias que golpean a Dosquebradas obligaron a la Alcaldía a tomar una medida de emergencia; en sesión extraordinaria del Concejo Municipal, se declaró calamidad pública para poder actuar con más rapidez y recursos frente a los estragos que está dejando la temporada de más lluvias.

Aunque el barrio Camilo Torres fue el detonante más urgente, la declaratoria cobija también a Buenos Aires, Gaitán Alto y Bajo, Mirador de Santa Mónica y La Esneda, sectores que también están sufriendo los efectos del invierno.

¿Qué pasó en Camilo Torres?

Todo comenzó con una tubería tapada; según el análisis técnico, la causa principal fue la obstrucción de un tubo que llevaba años acumulando escombros y basuras en su interior. Eso hizo que la quebrada Miraflores se represara y terminara desbordándose sobre las calles del barrio. El resultado fue taludes saturados, terreno inestable, árboles caídos y varias viviendas afectadas.

Las autoridades actuaron de inmediato, evacuaron familias de forma preventiva, destaponaron la tubería con maquinaria, instalaron motobombas para bajar la presión del agua y revisaron toda la quebrada con personal especializado.

Alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez

“En el Concejo Municipal de Gestión de Riesgo Extraordinario acompañado de todos los miembros del concejo, con Cárder, Policía, Bomberos, secretarías, Cruz Roja, Defensa Civil, y se declaró calamidad pública por la temporada de lluvias 2026 y la dejamos abierta ya que no es sólo la calamidad que estamos viviendo en el sector de Camilo Torres, sino que tenemos otros puntos dentro del municipio que también están siendo intervenidos por el tema de la ola invernal."

La Alcaldía ya tiene en marcha estudios hidrológicos, hidráulicos y geotécnicos para encontrar una salida definitiva. Entre las obras proyectadas están la instalación de una tubería subterránea tipo Liner, un filtro de gavión para evitar que el tubo se tape de nuevo y una tubería alterna que funcione como válvula de escape en futuras emergencias.

Restricción en vías de camilo torres

Como medida de precaución, la vía de acceso a Altos de Camilo Torres quedó restringida, por ese sector solo pueden circular vehículos de emergencia, instituciones y residentes del barrio. El transporte público y los visitantes no tienen paso por ahora.

El alcalde Roberto Jiménez Naranjo aclaró que la calamidad pública se dejó abierta, es decir, sin fecha de cierre, porque la emergencia no se limita a un solo barrio y el municipio necesita seguir respondiendo en varios frentes mientras las lluvias continúen.

Según los registros, Dosquebradas recibió 378 milímetros de agua en la temporada más intensa, que se extiende hasta el mes de abril.