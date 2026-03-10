Precio oficial del dólar HOY en Venezuela, 10 de marzo, según el BCV: ¡Sigue en aumento!

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este martes 10 de marzo el dólar se cotiza en 436,24190000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una nueva alza con respecto al precio que se manejó el día anterior, lunes 9 de marzo cuando el precio se situó en los 433,16640000 bolívares (VES).

También le puede interesar: Precio del dólar en Colombia HOY 10 de marzo: se presenta una nueva baja, según el BanRep

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

También puede leer: Con normalidad se da apertura a los puentes internaciones entre Colombia y Venezuela

Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy martes 10 de marzo

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estás también experimentaron variaciones en la cotización de este martes 10 de marzo en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 505,41677808 bolívares.

: 505,41677808 bolívares. Yuan chino : 63,10000723 bolívares.

: 63,10000723 bolívares. Lira turca : 9,89596622 bolívares.

: 9,89596622 bolívares. Rublo ruso: 5,55545240 bolívares.

Si bien todas las divisas tuvieron variaciones en sus cotizaciones, el euro para el día de hoy fue la moneda que tuvo un alza importante en el inicio de la segunda semana de marzo.

Puede leer: Putin y Trump hablan por teléfono sobre Irán, Ucrania y Venezuela

Lea aquí: María Corina Machado fue recibida por segunda vez en la Casa Blanca: Caracol Radio revela detalles

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este martes 10 de marzo?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este martes 10 de marzo. Estos son:

Banco Nacional de Crédito : 438,1179 para compra - 457,4879 para venta.

: 438,1179 para compra - 457,4879 para venta. Banco Mercantil : 522,9541 para compra - 495,9143 para venta.

: 522,9541 para compra - 495,9143 para venta. Banplus : 482,3504 para compra - 503,9999 para venta

: 482,3504 para compra - 503,9999 para venta Banco Exterior : 442,0745 para compra - 449,1224 para venta.

: 442,0745 para compra - 449,1224 para venta. Banco Provincial : 446,0780 para compra - 515,0000 para venta.

: 446,0780 para compra - 515,0000 para venta. Otras Instituciones: 465,6014 para compra - 466,6598 para venta.

También puede leer: ICETEX abrió convocatoria de créditos para programas técnicos y de formación laboral

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: