María Corina Machado fue recibida por segunda vez en la Casa Blanca: Caracol Radio revela detalles

Caracol Radio conoció en exclusiva que, en las últimas horas, la líder opositora venezolana María Corina Machado sostuvo una segunda reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, según confirmaron fuentes de la Casa Blanca.

En la reunión participaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, quienes escucharon directamente los planteamientos de Machado sobre la hoja de ruta política para Venezuela.

De acuerdo con las fuentes contactadas por este medio, en la conversación se abordaron los planes de transición política y la eventual convocatoria a elecciones en Venezuela.

Cabe recordar que Machado ha sostenido en las últimas semanas una intensa agenda diplomática en Washington para impulsar un proceso electoral que legitime un nuevo orden democrático.

Sin embargo, desde la administración estadounidense le transmitieron un mensaje claro: paciencia.

Según las fuentes consultadas por Caracol Radio, Washington considera necesario priorizar la estabilización política y dejar margen de maniobra al régimen que aún controla parte del aparato estatal antes de avanzar hacia una convocatoria electoral.

Asimismo, este medio conoció que Machado fue citada para dentro de dos o tres semanas en la Casa Blanca.